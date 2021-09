Non riesce a prenotare un appuntamento dal dentista: donna si estrae da sola 6 denti

Una donna residente nell'East Anglia non ha potuto accedere al dentista del Servizio Sanitario Nazionale. Si è quindi estratta sei denti da sola.

Dal Regno Unito arriva una storia incredibile quanto surreale. Una donna si è estratta ben 6 denti da sola dopo che il Servizio Sanitario Nazionale britannico le avrebbe negato l’accesso. A darne notizia il gruppo social “Toothelss nel Suffolk” , che attraverso una serie di post ha denunciato l’interruzione degli interventi da parte del SSN.

Stando a quanto appreso, il gruppo avrebbe lanciato una petizione firmata da oltre 5000 persone, nella quale i cittadini hanno chiesto che possano avere un migliore accesso al servizio odontoiatrico.

Donna si estrae denti, “Ho perso il lavoro”

La donna ha raccontato di aver sofferto per diverso tempo prima di procedere con la rimozione dei denti senza l’ausilio del dentista. Madre di un bambino, Lina Hogan ha affermato di non aver abbastanza denaro per poter far fronte al pagamento di un dentista privato.

Hogan, riporta la BBC, ha precisato che, a causa del dolore acuto è stata costretta a perdere il lavoro.

“Le cose sono peggiorate e ho dovuto chiedere al mio medico di base degli antibiotici e me li hanno dati una tantum per evitare che dovessi andare al pronto soccorso”. Ha quindi aggiunto: “Devo spendere fino all’ultimo centesimo ogni singolo mese, non c’è modo che io possa permettermi nemmeno un extra di £ 50 al mese.”

Donna si estrae denti, i cittadini chiedono un’azione urgente

Nel frattempo il Servizio Sanitario Nazionale ha annunciato che potrebbero essere introdotti nell’area di competenza servizi odontoiatrici aggiuntivi. Per gli attivisti di Toothless in Suffolk potrebbe non essere però sufficiente. Mark Jones, del movimento ha annunciato che che è necessario che venga messa in campo “un’azione urgente ora […] Troppe persone stanno soffrendo […] Troppe persone vengono messe in difficoltà finanziarie perché sono costrette ad alleviare il loro dolore”.

Donna si estrae denti, i cittadini potrebbero aspettare fino a giugno

Intanto Mark Jones e altri attivisti hanno incontrato nella giornata di lunedì 27 settembre Helen Duncan, dentista del Servizio Sanitario Nazionale britannico, e altri commissari facendo il punto della situazione che starebbe diventando sempre più preoccupante. Una situazione che, ad ogni modo, potrebbe non sbloccarsi prima di giugno 2022.