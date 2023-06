Non sapeva di essere incinta, partorisce in bagno: madre e figlia salvate dag...

A Napoli tre Angeli del 118 hanno salvato la vita a una mamma che non sapeva di essere incinta e ha partorito in bagno

Un dramma che si è concluso come una favola a lieto fine, accaduta a Napoli. Una giovane donna non sapeva di essere incinta e ha partorito in bagno, come accadeva ai tempi delle mammane nel Sud Italia. I medici e i soccorritori hanno salvato la vita a mamma e figlia, mettendo in campo professionalità e cuore.

In una città dove spesso i racconti di malasanità riempiono le colonne dei giornali, c’è spazio anche per questa storia di tre angeli che hanno restituito la speranza a una mamma sola e in difficoltà.

Non sapeva di essere incinta, partorisce in bagno

L’episodio è stato raccontato dal dottor Claudio Santangelo, primario della Ginecologia dell’Ospedale “Cardarelli”. La donna è arrivata in pronto soccorso da Secondigliano. Nel frattempo aveva partorito in casa ma non sapeva di essere incinta.

I soccorritori del 118 hanno aiutato lei e la piccola, che è nata prematura. Il corpicino di appena 1,8 Kg è protetto dai macchinari della terapia intensiva, ma è fuori pericolo.

Medici e infermieri raccontano la vicenda con le lacrime di gioia visto che madre e figlia ora sono salve.

Gli Angeli del 118 Annunziata

La storia ha intenerito anche il popolo dei social. Su Facebook Manuel Ruggiero, titolare della pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”, fa un plauso ai protagonisti di questo “grandioso intervento della postazione 118 Annunziata”.

Infatti, prima di arrivare in ospedale, la giovane partoriente è stata soccorsa dai volontari e professionisti di questa postazione, allertata per “aborto in giovane donna ignara della gravidanza”.

I soccorritori sono arrivati tempestivamente in via Bacone, a Scampia, dopo soli 16 minuti dalla prima segnalazione. Quando si sono presentati in casa, la donna era seduta sul wc e il bebè rischiava di morire soffocato all’interno.

Il medico del 118 le ha subito tagliato il cordone ombelicale per aiutare la piccola a respirare. Intanto, dal Policlinico Federico II sono arrivati anche i soccorsi dallo Sten. Nel frattempo la madre è stata salvata al Cardarelli, dal team del primario Claudio Santangelo.

Quando saranno fuori, madre e figlia potranno abbraccia la squadra del 118 formata dal medico Di Iorio, dall’infermiera Sansone e dall’autista soccorritore Orabona. Sicuramente non aspettano altro che spupazzarsi la nuova arrivata.