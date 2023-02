"Non si affitta a meridionali se non hanno il posto fisso"

Come si è concluso il progetto di vita di un uomo del sud e di una piemontese: "Non si affitta a meridionali se non hanno il posto fisso"

Accade ancora e accade sempre più spesso: “Non si affitta a meridionali” se non hanno il posto fisso.

Lo Lo sconvolgente annuncio è stato diffuso a Carmagnola da una coppia di 20enni in cerca di casa. La vicenda è stata trattata da La Gazzetta del Sud, che spiega come un ulteriore discrimine sia stato quello del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

“Non si affitta a meridionali” senza posto fisso

Il media spiega con tristezza che quello che sta riportando è “quanto accade oggi, nell’anno del Signore 2023, a Carmagnola, nel Torinese”.

Ma cosa è accaduto nel pur civilissimo Piemonte? Che stando al resoconto della testata ad incappare in quel “calvario” sarebbe stata una coppia di ventenni. I due stanno assieme da meno di un anno e si sarebbero conosciuti in un ristorante dove lavorano insieme.

La ricerca di una casa e l’amara risposta

Lui è originario di Siderno ed è “cresciuto in una famiglia di sani principi, reduce da un anno di ferma prefissata in Marina Militare dopo aver lasciato l’università per ragioni logistiche”.

E lei? La donna è piemontese “abituata a rimboccarsi le maniche e a lavorare in locali, bar o panetterie”. I due aspettano un figlio e si sono messi in cerca di una casa in affitto e, nelle more di quella ricerca, sono incappati nell’annuncio in questione ed in una risposta molto amara, perciò hanno deciso di renderlo pubblico.