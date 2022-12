Non si trova da un mese ma i genitori non denunciano la scomparsa: arrestati

Non si trova da un mese ma i genitori non denunciano la scomparsa: arrestati

Non si trova da un mese ma i genitori non denunciano la scomparsa: arrestati

Madalina, una bambina di 11 anni, è scomparsa il 23 novembre, ma i genitori hanno aspettato il 14 dicembre per denunciare.

Madalina ha solo 11 anni e vive con la madre di 37 e il patrigno di 60 anni in Carolina del Nord.

La piccola è scomparsa il 23 novembre, ma i genitori hanno aspettato il 14 dicembre per denunciare.

Non si trova da un mese ma i genitori non denunciano la scomparsa: arrestati

Sabato 17 dicembre i genitori di una bambina di 11 anni scomparsa quasi un mese fa in Carolina del Nord sono stati arrestati. Madalina Cojocari è stata vista l’ultima volta a casa sua il 23 novembre 2022. Le autorità hanno spiegato che la madre, Diana Cojocari, di 37 anni, e il patrigno Christopher Palmiter, 60 anni, non hanno denunciato la scomparsa della piccola fino al 14 dicembre, quando si sono rivolti ad un responsabile delle risorse scolastiche della Bailey Middle School, frequentata dalla piccola.

La scomparsa della piccola

Madalina è stata vista l’ultima volta nella sua casa a Cornelius, il 23 novembre. Indossava un paio di jeans, scarpe Adidas rosa, viola e bianche, una maglietta e una giacca bianche. L’FBI l’ha descritta come alta 147 cm per 40 kg di peso. Dopo quasi un mese dalla sua scomparsa madre e patrigno sono stati arrestati. Madalina Cojocari vive con loro. I due non hanno denunciato la sua scomparsa fino al 14 dicembre.

La scuola ha allertato le forze dell’ordine, che stanno cercando la piccola. Non è chiaro il motivo per cui i genitori abbiano aspettato così tanto.