Non si vedono più le immagini dei link su Facebook, come mai? Ecco cosa sta succedendo

Dalla serata di lunedì 13 dicembre, le immagini dei link di articoli condivisi su Facebook non sono più visibili: qual è il motivo?

Molti utenti hanno notato un cambiamento sfogliando più o meno rapidamente la home di Facebook. Infatti, i link di articoli condivisi sul famoso social network non mostrano più le immagini: per quale motivi non sono più visibili?

Non si vedono più le immagini dei link su Facebook

La direttiva europea sul diritto d’autore 790/2019 comincia a fare il suo corso sui social network, imponendo nuove limitazioni.

Alcuni si saranno accorti che i link non presentano più le immagini di anteprima che solitamente accompagnano gli articoli condivisi sul social. Restano visibili, invece, che accompagnano i link pubblicati direttamente dalle testate giornalistiche sulla propria pagina Facebook.

Ma qual è il motivo del cambiamento apportato?

Non si vedono più le immagini dei link su Facebook: come mai?

Martedì 14 dicembre 2021 entra in vigore il decreto di attuazione della direttiva europea sul diritto d’autore 790/2019. Meta si è adeguato e ha così modificato la visibilità dei contenuti. Si tratta di una decisione temporanea in vista del regolamento che l’Agcom dovrà essere applicato entro il 12 febbraio 2022.

Non è quindi un problema tecnico. Il cambiamento riguarda un’iniziale adeguamento alla direttiva copyright che comporta l’eliminazione (anche nei vecchi post) delle immagini che accompagnano i link degli articoli.

Non si vedono più le immagini dei link su Facebook: l’obiettivo della nuova direttiva

La nuova direttiva si prefigge un importante obiettivo di tutela.

In particolare: “Garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa“.