“Non siamo degni d’essere tuoi genitori”: la reazione di Amadeus alla famiglia

Amadeus ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul rapporto con i suoi genitori e su ciò che i due gli avrebbero detto dopo il successo acquisito grazie a Sanremo 2022.

Amadeus: i genitori

Amadeus ha sempre mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata e non ha mai parlato apertamente del rapporto con i suoi genitori, che hanno sempre vissuto la loro vita lontani dai riflettori.

Il celebre conduttore tv ha svelato per la prima volta che proprio il rapporto con i suoi genitori lo avrebbe aiutato a diventare ciò che è oggi e ha anche svelato cosa i due gli avrebbero detto dopo il successo da lui acquisito a Sanremo 2022.

“Si sono commossi. Mia madre mi ha scritto un messaggio che mi ha strizzato il cuore. Mi hanno detto: “Non siamo degni di essere i tuoi genitori”.

Ho risposto: “Non lo dovete dire neanche per scherzo”. Loro stanno sempre in un angolo, non sono molto presenti, sono timidi. Mio padre poi è un uomo molto severo, molto forte caratterialmente, poco espansivo. Loro hanno fatto una cosa molto importante per me, non mi hanno mai ostacolato. Negli Anni 70 sentire che tuo figlio faceva il dj era come dire che era un drogato. Tante volte glielo hanno chiesto e non si sono mai vergognati”, ha dichiarato il conduttore.

Sanremo 2023 e Sanremo 2024

La Rai ha deciso di “accaparrarsi” Amadeus come direttore artistico di Sanremo anche per le prossime due edizioni. Il celebre volto tv ha però già fatto sapere che, stavolta, con lui non sarà presente Fiorello.

“Lui è stato molto generoso con me. Mi ha accompagnato e mi è stato vicino, da par suo, in questi anni. Non posso chiedergli di più. Ma non si libererà di me.

Lo tartasserò per avere consigli. E lui è la persona ideale, in virtù del talento e dell’esperienza, per darmi i più giusti”, ha ammesso.