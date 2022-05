Non solo finanza: l’arte protagonista della serie “Diavoli”

Milano, 11 mag. (askanews) – Non solo finanza. L’arte è una delle grandi protagoniste della seconda stagione di “Diavoli”, il financial-thriller prodotto da Sky Italia e Lux Vide, la cui ultima puntata, di cui stiamo vedendo una anteprima, sarà in onda il 13 maggio su Sky e in streaming su Now. Luca Bernabei, ad di Lux Vide: “La serie utilizza solo quadri originali, nessun quadro è una replica, il maestro Giuseppe Gallo, pittore e scultore italiano, ha realizzato alcune opere ad hoc per la serie, tutti i quadri nello studio di Patrick Dempsey sono opere del maestro Gallo”

Altre opere arrivano dalla collezione privata di Pino Calabresi.

Arte che non fa solo da sfondo, ma crea un legame con la serie molto stretto.

“C’è una opera che è stata utilizzata sul finale della serie, un’opera di Mario Dellavedova fatta apposta per la serie, a questa opera si lega uno snodo della trama importantissimo che lancerà la terza stagione della serie”.

Diavoli sì, ma amanti del bello.