La prima puntata di Non sono una signora, lo show di Rai2 di Alba Parietti, è andata in onda. Lorenzo Amoruso ha messo a segno una gaffe sull’ex fidanzata Manila Nazzaro, ma c’è una spiegazione.

Non sono una signora: Lorenzo Amoruso fa una gaffe su Manila

Dopo mesi e mesi di rinvio, Non sono una signora di Alba Parietti è andato in onda su Rai2. Tra le cinque concorrenti drag queen in gara c’era anche Gigliola Yard, ma i telespettatori non hanno dovuto faticare per capire chi si nascondesse dietro il trucco. Si trattava, infatti, di Lorenzo Amoruso che, prima della puntata, ha condiviso delle Instagram Stories che non lasciavano spazio a dubbi. La gaffe che ha conquistato il pubblico, però, non è stata questa, ma quella sull’ex fidanzata Manila Nazzaro.

Gli indizi per riconoscere Lorenzo Amoruso

Alba Parietti ha così parlato degli indizi che avrebbero dovuto indurre a riconoscere Lorenzo:

“C’erano tutti gli indizi. Lui ha giocato in Scozia e Inghilterra. Perché era vestito da regina? Questa figura lo lega sentimentalmente alla sua partner, lui sta con una regina di bellezza, la sua fidanzata è ex Miss Italia. Lui si porta dietro anche la corona della sua bella regina e questo a noi piace tantissimo”.

Lo stesso Amoruso ha aggiunto:

“Capire le donne non è facile e non vorrei nemmeno provarci. Però è chiaro che se vuoi andare bene e d’accordo con la tua compagna devi iniziare in qualche maniera ad assomigliarle e cercare di capirla. Uno deve provare a mettersi nei suoi panni. Non è facile, ma questa esperienza mi è servita per migliorare me stesso e anche capire la mia fidanzata”.

Non sono una signora: Lorenzo non ha fatto una gaffe su Manila

Come mai Lorenzo ha commesso una gaffe su Manila a Non sono una signora? No, l’ex calciatore non soffre di problemi di memoria. La spiegazione è più semplice di quanto possa sembrare. Le registrazioni del programma di Alba Parietti sono iniziate mesi fa, precisamente a ottobre 2022, quando Amoruso e la Nazzaro erano ancora una coppia. Adesso lei è felice con Stefano Oradei e lui è single.