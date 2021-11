Nonna decide di viaggiare per il mondo e non accudire i nipoti: la storia di Josefa Feitosa

Una nonna ha deciso di voler viaggiare in giro per il mondo piuttosto che accudire i propri nipoti: la storia di Josefa Feitosa.

I nonni spesso si trasformano nei babysitter dei loro nipoti ma Josefa Feitosa, 61 anni, ha deciso che preferisce viaggiare piuttosto che accudire i piccoli di casa.

La nonna ha preso questa decisione prima della pandemia e ha deciso di usare il suo tempo per viaggiare in giro per il mondo.

La speranza di Josefa Feitosa è che la sua intraprendenza e il suo stile di vita ispirino altri nonni-babysitter a non rimanere prigionieri dei nipoti e a perseguire i sogni ai quali hanno troppo spesso dovuto rinunciare.

A questo proposito, la 61enne ha dichiarato: “Possiamo cercare una vita dignitosa nella vecchiaia”.

La storia di Josefa Feitosa: la scelta della nonna ribelle

Secondo quanto riferito da Televisa, nonna Josefa Feitosa è estremamente orgogliosa e convinta della sua nuova vita. Per questo motivo, ha venduto tutti i suoi mobili in modo tale da poter destinare ogni risparmio alla realizzazione del suo sogno.

In relazione alla sua rivoluzionaria scelta, la 61enne ha rilasciato alcune interviste durante le quali ha più volte ribadito che le nonne non dovrebbero essere responsabili dell’educazione dei nipoti e rivendica a gran voce il diritto dei nonni ad avere anche avere una vita privata.

La storia di Josefa Feitosa: da nonna a influencer di viaggi

In merito alla decisione di Josefa Feitosa, una delle sue figlie ha ammesso di non essere riuscita a comprendere le esigenze della madre all’inizio ma, ora, tutta la famiglia la sostiene ed è entusiasta di vedere la donna felice.

Per quanto riguarda il suo nuovo stile di vita, Josefa Feitosa condivide i suoi viaggi sui suoi social network come “influencer” e ha già più di 11.000 follower.