Una donna di 62 anni ha sposato un 26enne e ora la coppia desidera un figlio e sta prendendo in considerazione diverse strade per realizzare questo sogno. La donna ha dichiarato che su TikTok dicono che sia troppo vecchia.

Nonna di 62 anni sposa un 26enne, vogliono un figlio: “Su TikTok dicono che sono troppo vecchia”

La donna ha 62 anni e sette figli, mentre suo marito ha 26 anni e sogna di diventare padre. La coppia, sposata da quasi due anni, sta prendendo in considerazione diverse strade per realizzare questo sogno, come la maternità surrogata o l’adozione. Stanno, però, andando incontro a numerose critiche e molti attacchi da parte di coloro che considerano la donna troppo anziana per avere un figlio. La relazione tra Cheryl McGregor e il marito Quran McCain è iniziata nel 2020 in Georgia, negli Stati Uniti. Si sono incontrati per la prima volta nel 2012, nel fast-food gestito da uno dei figli della donna, in cui lavoravano entrambi. Sono diventati famosi su Instagram e TikTok e hanno aperto anche un profilo su OnlyFans, dove fanno affari mostrando i piedi di Cheryl.

Gli attacchi ricevuti

La coppia ha un grande seguito sui social network, con oltre tre milioni di follower su TikTok, e ha rivelato di aver ricevuto numerose critiche e attacchi. Hanno dovuto combattere anche contro i pregiudizi delle rispettive famiglie, che hanno pensato ad uno scherzo quando hanno annunciato la loro relazione. Ora stanno lottando contro chi ritiene che Cheryl sia troppo anziana per diventare di nuovo mamma. “Dicono che solo a causa della mia età non posso prendermi cura di un bambino. Ma ho più energia della metà dei giovani che si prendono cura dei bambini e non vedo dove sia il problema” ha dichiarato la donna in un’intervista al programma This Morning. “Continueremo a vivere le nostre vite perché siamo felici, siamo molto felici, questo è un matrimonio sano e felice, stiamo cercando di creare la nostra famiglia e questo è tutto ciò che vogliamo” ha aggiunto Quran.