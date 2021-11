Nonna Peppina morta a 98 anni: era la donna simbolo del terremoto del Centro Italia 2016

Finita al centro delle cronache rischiando lo sfratto da una casa provvisoria dove alloggiava dopo il crollo della sua abitazione, nonna Peppina è morta.

Così dolce e tenace, forte e gentile: ha perso tutto a causa del terremoto del 2016, ma non si è mai data per vinta. Ha visto crollare la casa di una vita, smarrire ricordi custoditi negli anni, costruiti durante una vita lunga, fatta di gioie e sacrifici.

È morta a 98 anni nonna Peppina, simbolo del terremoto del Centro Italia.

Si è spenta nella sua casa di legno, una dimora provvisoria alla quale negli anni aveva imparato ad affezionarsi, nonostante il dolore per la perdita della sua vera casa, crollata a causa del terremoto del 2016. Nonna Peppina è deceduta mentre guardava costruire la sua abitazione crollata sotto le scosse del sisma.

La sua storia aveva sconvolto l’opinione pubblica italiana. Un caso di ingiustizia che fortunatamente ha avuto un esito positivo. Così nonna Peppina, che a San Martino di Fiastra, frazione sull’Appennino marchigiano, aveva vissuto per tutta una vita, è diventata il simbolo del terremoto del Centro Italia del 2016.

La sua storia divenne un caso nazionale, prima costretta a lasciare la casetta dove viveva in seguito al terremoto e poi riammessa.

La sua casa crollata a causa del sisma è in fase di ricostruzione, ma lei non potrà mai vederla finita. Purtroppo pare se lo aspettasse e ripeteva: “Rientrare a casa? Non me lo ricorderò”.

Si è spenta a una settimana dal suo compleanno. Il 26 novembre, infatti, avrebbe spento 99 candeline. Un peggioramento delle sue condizioni di salute, tuttavia, non gliel’ha permesso.

Tre settimane fa era caduta, scivolando non si sa come dal suo divano. Da lì il suo quadro clinico è peggiorato e ha iniziato a non mangiare più. A riportarle il sorriso è stato l’arrivo di Sveva, la nuova arrivata della famiglia, figlia di sua nipote Caterina. Giuseppa Fattori, questo il suo nome, da diversi giorni era ferma a letto a causa della caduta.

Lascia le figlie Gabriella e Agata Turchetti, rispettivamente farmacista di Castelfidardo e preside di Civitanova Marche ora in pensione. Peppina ha anche due nipoti, Alberto, infettivologo al Gemelli di Roma, e Caterina, infermiera a Spoleto. Da poco era diventata anche bisnonna della piccola Sveva.

Ad aver dato la notizia della triste scomparsa di nonna Peppina è stata una delle sue figlie, Gabriella. “Mamma ci ha lasciato, a una settimana dal suo 99esimo compleanno. Sentiamo attorno a noi un grande vuoto“, ha commentato.

La donna, inoltre, ha fatto sapere: “Non mangiava più, da tre settimane le sue condizioni sono sempre peggiorate. Solo nel vedere la piccola Sveva sembrava rifiorita“. Infatti, quando la nipote Caterina le aveva presentato per la prima volta la piccola Sveva, lei era entusiasta: “Che regalo che mi hai fatto Caterina”, diceva la nonna.