La signora rischia la denuncia per guida pericolosa, auto e patente sequestrate: nonnina contromano in autostrada per 13 chilometri, attimi di terrore

Ha seminato il panico una nonnina che è andata contromano in autostrada per 13 chilometri, attimi di terrore e polizia che ha dovuto intercettare una donna del 1936 che stava guidando lungo la A28.

La signora rischia la denuncia per guida pericolosa e ovviamente si è vista sequestrare auto e patente. Ma cosa è successo? Lo racconta La Nuova Venezia: nella mattinata del 5 febbraio alcuni automobilisti hanno allertato le forze dell’ordine, avevano appena visto una vettura che si immetteva a destra lungo la corsia d’uscita della carreggiata Sud dell’A28.

Nonnina contromano in autostrada

In quella Lancia Y c’era una donna anziana con un coetaneo come passeggero.

Dopo 13 chilometri i due sono stati fermato da una pattuglia della Polstrada di Spilimbergo nel tratto dell’A28 tra Portogruaro e Azzano Decimo. E la donna ha spiegato agli agenti di non essersi accorta del segnale di divieto di accesso.

“Scusate, non me ne ero accorta”

Perciò e senza alcuna remora la “pilota” ha compiuto quella manovra che poteva innescare un incidente disastroso per lei, per il passeggero e per altri.

L’anziana si sarebbe immessa in autostrada dal comune di Gruaro, solo che invece di immettersi regolarmente in carreggiata Nord, ha percorso il tratto contromano ritrovandosi in Autostrada ma dal lato sbagliato.