Nonno muore investito da un camion mentre raccoglie fondi per la nipote malata

Nonno travolto da un camion mentre raccoglieva fondi per la nipote malata

Jean Pierre Petit, nonno canadese di 53 anni, aveva organizzato un viaggio in bicicletta di 1.350 chilometri.

Partito da Winnipeg, in Canada, sarebbe dovuto arrivare a Hot Springs (South Dakota, Usa). L’iniziativa aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per la nipotina malata (finora sarebbero stati raccolti 17mila dollari). Il viaggio del nonno, tuttavia, si è interrotto troppo presto. Lo scorso 9 giugno, a 650 km dalla meta, l’uomo è stato travolto da un camion mentre pedalava sulla corsia d’emergenza della Interstatale 29, in South Dakota. Per quattro giorni è rimasto ricoverato all’ospedale di Sioux Falls, poi è deceduto.

A comunicare la triste perdita è stata proprio la famiglia. Su Facebook, infatti, si legge: “La famiglia Petit informa tutti coloro che stanno seguendo il viaggio sulla pagina Cycle4Eveline che il nostro JP, marito, padre, nonno ed eroe, non è sopravvissuto alle ferite riportate nell’incidente. Il suo gesto ci lascia un’incredibile eredità come il suo recente sostegno a suo figlio e il suo piano di raccolta fondi a sostegno del trapianto di rene di Eveline e per altri bambini che hanno bisogno di cure nefrologiche”.