Noor Riyadh, 59 artisti per il festival della luce nell'arte

Riyadh, 1 dic. (askanews) – Una celebrazione luminosa dell’arte: prosegue il festival Noor Riyadh, con 59 artisti partecipanti per l’edizione 2025, provenienti da 24 Paesi, con 60 opere e oltre 35 nuove commissioni. Sotto l’egida della Royal Commission for Riyadh City e di Riyadh Art il festival si tiene nella città saudita fino al 6 dicembre 2025.

Il tema curatoriale di quest’anno, “In un batter d’occhio” riflette la rapida trasformazione che sta plasmando Riyadh. Il festival presenta opere che interpretano questo tema, realizzate da artisti internazionali e locali. Diretto da Nouf Almoneef, il Noor Riyadh è guidato da un team curatoriale internazionale che unisce prospettive diverse sulla cultura contemporanea: Mami Kataoka, Sara Almutlaq, e Li Zhenhua. Tra i partecipanti anche artisti italiani come Michelangelo Pistoletto o Loris Cecchini, così come italiana è la produzione del festival, curata da Filmmaster.

Le opere cercano di catturare l’energia della città attraverso la luce, usando un linguaggio che unisce le culture e ispira il dialogo. Al tempo stesso sono immaginate come mezzo e metafora di trasformazione.