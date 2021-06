Norcia, prorogato obbligo di mascherina all’aperto per una settimana

Il comune di Norcia ha prorogato l'utilizzo della mascherina all'aperto per una settimana. A stabilirlo il primo sindaco Nicola Alemanno.

A poche ore dalla sospensione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto in zona bianca su tutto il suolo nazionale, il comune di Norcia con un’ordinanza ne ha prorogato l’uso per un’altra settimana. A darne notizia un comunicato pubblicato su Facebook dallo stesso comune Umbro.

L’incidenza dei casi registrati a Norcia – spiega il comune – è superiore a 200 su 100.000 abitanti. L’ordinanza sarà valida da lunedì 28 giugno per i successivi sette giorni.

Norcia mascherina all’aperto, il comune: “L’ordinanza sarà valida fino al 4 luglio compreso”

“Il Commissario Emergenza Covid, Referente Unico per il

Piano Vaccinazione anti-COVID 19 della Regione Umbria, Massimo D’Angelo, ha inviato, nel pomeriggio di oggi, una nota al Sindaco di Norcia Nicola Alemanno.



In considerazione dell’attuale contesto epidemico nel Comune di Norcia, è stato inviato il Sindaco ad emettere un provvedimento ordinativo per l’uso della mascherina all’aperto per 7 giorni a partire da domani 28.6.2021″.

Inizia così la nota diramata dal comune di Norcia che attraverso la pagina di istituzionale di Facebook ha fatto sapere che l’obbligo di utilizzo della mascherina verrà confermato per un’altra settimana ovvero fino a domenica 4 luglio compresa.

Norcia mascherina all’aperto, “Confidiamo si possa contenere la diffusione”

A conclusione del comunicato il comune ha spiegato cosa lo ha portato prendere una simile decisione. “L’incidenza di casi settimanali registrata a Norcia è superiore a 200 su 100.000 abitanti e tale misura si confida possa contribuire a contenere la diffusione e circolazione virale”, spiega la nota.

Norcia mascherina all’aperto, la Regione Umbria: “Andamento epidemiologico positivo”

Nel frattempo la Regione Umbria ha comunicato attraverso una nota sui social che l’andamento epidemiologico registrato è positivo con un indice Rt inferiore a 1. In particolare è emersa “una costante e continua discesa dei ricoveri ordinari, in terapia intensiva e dei decessi”.

La nota prosegue quindi aggiornando sulla situazione della campagna vaccinale a livello regionale: “dai dati pubblicati dal ministero della Salute in Umbria il 61% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose di vaccino, sono stati vaccinati oltre il 50% dei quarantenni e il 75% dei cinquantenni”.

Norcia mascherina all’aperto, Speranza: “Mascherina resta strumento essenziale”

A premere sull’importanza di utilizzare la mascherina il ministro della salute Roberto Speranza che ha dichiarato come la “La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L’ordinanza ci dà una possibilità in più, cioè ci consente se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata. E’ sempre obbligatorio portarla con sé e portarla al chiuso, e in tutte le situazioni in cui c’è un margine di rischio è giustissimo indossarla”.