Nord Irlanda, O'Neill è la prima First Minister dello Sinn Fein

Roma, 3 feb. (askanews) – A Belfast, in Irlanda del Nord, il governo decentrato è tornato al lavoro dopo due anni di boicottaggio del maggiore partito pro-britannico, il DUP, e ha eletto First Minister Michelle O’Neill dello Sinn Fein e vice-First Minister l’esponente DUP Emma Little-Pengelly.

“É un onore essere qui come First Minister. Segniamo un momento di uguaglianza e un momento di progresso, una nuova opportunità di lavorare e crescere insieme. Certa che da qualunque parte proveniamo, qualsiasi siano le nostre aspirazioni, possiamo e dobbiamo costruire il nostro futuro insieme”, ha affermato O’Neill.

“É un giorno storico e rappresenta una nuova alba. Per la prima volta in assoluto, una nazionalista assume l’incarico di First Minister”, ha aggiunto.