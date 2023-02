Home > Askanews > Nord Irlanda, Sunak: accordi post-Brexit? "C'è lavoro da fare" Nord Irlanda, Sunak: accordi post-Brexit? "C'è lavoro da fare"

Roma, 18 feb. (askanews) – Il primo ministro britannico Rish Sunak avverte che c’è “ancora del lavoro da fare” per un accordo con Bruxelles in merito alle disposizioni post-Brexit in Irlanda del Nord. Un’affermazione fatta dopo che il suo omologo irlandese, Leo Varadkar, si è detto fiducioso che un accordo possa essere raggiunto fra una o due settimane. “C’è del lavoro da fare. Non c’è ancora un accordo, questo è perché il ministro degli Affari esteri e io, ma anche il segretario di Stato dell’Irlanda del Nord, continueremo a discutere con l’Unione europea per cercare di trovare una soluzione che protegga il posto dell’Irlanda del Nord nel nostro mercato interno e l’Accordo del Venerdì santo di Belfast, risolvere le questioni pratiche e affrontare il deficit democratico”.

Roma, 18 feb. (askanews) - Il primo ministro britannico Rish Sunak avverte che c'è "ancora del lavoro da fare" per un accordo con Bruxelles in merito alle disposizioni post-Brexit in Irlanda del Nord. Un'affermazione fatta dopo che il suo omologo irlandese, Leo Varadkar, si è detto fiducioso che...