Nord Stream, Reznikov: governo Kiev non coinvolto in sabotaggio

Nord Stream, Reznikov: governo Kiev non coinvolto in sabotaggio

Nord Stream, Reznikov: governo Kiev non coinvolto in sabotaggio

Milano, 8 mar. (askanews) – Il governo ucraino non è stato coinvolto nel sabotaggio dello scorso anno dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, ha dichiarato oggi il ministro della Difesa del paese, Oleksiy Reznikov.

“Questa non è una nostra attività”, ha detto, secondo l’Afp, parlando con i media a Stoccolma, prima di un incontro con i ministri della difesa dell’Ue, in risposta a una domanda su un rapporto del New York Times secondo cui un “gruppo filo-ucraino” sarebbe responsabile del sabotaggio del gasdotto.