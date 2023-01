Nordcorea: drone in no-fly vicino a ufficio presidenziale Seul

(Adnkronos) – Un drone nordcoreano è entrato in una no-fly zone che circonda l'ufficio presidenziale di Seul la scorsa settimana. Lo hanno reso noto oggi le forze armate della Corea del Sud, confermando la crescente minaccia militare da Pyongyang, che ha anche intensificato i test missilistici e inviato aerei vicino al confine.

L'esercito del Sud si era precedentemente scusato per non aver abbattuto i droni nordcoreani che avevano attraversato il confine il 26 dicembre – la prima volta in cinque anni – ma aveva negato che la no-fly zone attorno all'ufficio della presidenza fosse stata violata.

L'aereo senza pilota ha sorvolato la Corea del Sud per cinque ore.

Lo Stato maggiore di Seul ha affermato che uno dei cinque droni è entrato nell'estremità settentrionale dell'area di 2,3 miglia e che l'aereo senza pilota non ha sorvolato direttamente l'ufficio presidenziale nel distretto centrale di Yongsan, a Seul, aggiungendo che la sicurezza dell'ufficio non è stata compromessa.