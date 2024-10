Nordcorea: 'no a riunificazione con il Sud', Kim adotta nuova costituzione

Pyongyang, 8 ott. (Adnkronos) - Kim Jong Un ha escluso di voler attaccare la Corea del Sud e ha affermato di aver rinunciato alla riunificazione della penisola coreana, questione che, come ha sottolineato, in Corea del Nord "non interessa più a nessuno". Secondo il leader nordcorean...

Pyongyang, 8 ott. (Adnkronos) – Kim Jong Un ha escluso di voler attaccare la Corea del Sud e ha affermato di aver rinunciato alla riunificazione della penisola coreana, questione che, come ha sottolineato, in Corea del Nord "non interessa più a nessuno". Secondo il leader nordcoreano, che ha tuttavia sottolineato che l'unico modo perché la Corea del Sud possa andare avanti è "mettere da parte la forza militare", Seul dovrebbe "smettere di vantarsi della propria potenza". "Onestamente non abbiamo intenzione di attaccare. Anche solo pensarci mi fa venire i brividi e non voglio affrontare quella gente", ha detto.

"Prima si parlava molto di liberare il Sud e di unirlo con la forza, ma ora tutto ciò non ci interessa e, da quando abbiamo fondato i due paesi, abbiamo ancora meno consapevolezza di quel paese", ha affermato, ma non prima di aver accusato Seul di "continuare a provocare" il Nord. La Corea del Nord è pronta dunque ad adottare una nuova costituzione che designa il Sud come nazione "ostile" e ridisegna i confini marittimi, un cambiamento che, avvertono gli analisti, potrebbe smantellare decenni di cauta diplomazia e aumentare le tensioni militari.

L'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Popolare Democratica di Corea afferma che essa mira a realizzare il socialismo "nella metà settentrionale della Corea" e cerca "la riunificazione sul principio di indipendenza, riunificazione pacifica e grande unità nazionale". "Sono attesi emendamenti costituzionali che definiscano i legami intercoreani come due stati ostili e altre misure correlate", ha detto ieri ai giornalisti Koo Byung-sam, portavoce del Ministero dell'Unificazione della Corea del Sud. Tuttavia, non è ancora chiaro quando esattamente la decisione verrà formalmente presa. "È difficile prevedere se verrà oggi o domani", ha detto.

Gli analisti si aspettano che la costituzione modificata includa clausole che definiscano la Corea del Nord come uno "stato socialista separato", segnalando una rottura definitiva da qualsiasi legame storico o etnico con il Sud. Sebbene le relazioni intercoreane siano state altalenanti, queste modifiche costituzionali potrebbero ostacolare gravemente le prospettive di una loro ripresa nel medio e lungo termine, secondo Lim Eul-chul, professore di scienze politiche presso la Kyungnam University di Changwon.

"La revisione costituzionale apre un nuovo capitolo nel deterioramento dei legami intercoreani, iniziato dopo il fallimento del vertice di Hanoi del 2019", ha affermato Lim, riferendosi all'incontro tra Kim e l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Le tensioni probabilmente aumenteranno ulteriormente in un ciclo infinito di scambi di colpi di scena”, ha aggiunto. A gennaio, Kim ha dichiarato che, in caso di guerra, il Nord avrebbe dovuto occupare completamente il Sud e integrarlo nel suo territorio. Ciò segna un completo allontanamento dall'accordo quadro intercoreano del 1991, che aveva definito le relazioni come una "relazione speciale provvisoria" con la riunificazione come obiettivo finale. L'accordo prevedeva il riconoscimento reciproco dei rispettivi sistemi politici, l'impegno ad astenersi dall'aggressione militare e il perseguimento della riunificazione attraverso scambi e cooperazione graduali.

Immagini satellitari recenti mostrano che la Corea del Nord ha iniziato a demolire strade e ferrovie nei pressi del confine che un tempo collegavano l'ormai chiuso parco industriale di Kaesong, una joint venture finanziata da Seul. Da quando Kim ha dichiarato alla fine dell'anno scorso che le due Coree sono ora "stati ostili", la Corea del Nord ha sistematicamente reciso i legami fisici al confine.