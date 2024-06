Nordcorea, Putin e Kim: dal giro in limousine alle carote ai cavalli

Roma, 21 giu. (askanews) – Nelle immagini diffuse dall’emittente ufficiale nordcoreana i momenti salienti della recente visita di Stato del Presidente russo Vladimir Putin nel Paese.

Tra questi ci sono incontri diplomatici, passeggiate e un giro

in una limousine guidata dal presidente russo, con Kim Jong Un seduto al posto del passeggero; i due leader si sono poi scambiati di posto in un’altra occasione. Secondo l’agenzia di stampa russa RIA Novosti, Putin ha regalato a Kim l’auto di lusso della casa automobilistica russa Aurus e lo ha portato a fare un giro in macchina.

Putin e Kim, nelle immagini danno anche da mangiore carote ai cavalli e assistono a uno spettacolo, fino ai saluti sulla pista dell’aeroporto prima della ripartenza del presidente russo per tornare a casa.