Nordcorea: Pyongyang, 'Seul ha lanciato droni a scopo propagandistico'

Pyongyang, 14 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Kim Yo-jong, influente sorella del leader nordcoreano Kim Jong un, ha accusato l'esercito sudcoreano di aver inviato droni che hanno lanciato volantini a scopo propagandistico su Pyonyang, anche se Seul ha negato il presunto utilizzo di aerei senza pilota la settimana nel paese confinante.

Le forze armate sudcoreane hanno dichiarato di non essere a conoscenza della questione e hanno chiarito che avrebbero esaminato le informazioni per determinare se gli opuscoli potessero essere stati diffusi da terzi, come organizzazioni private.