Nordcorea: Seul, 'decine di colpi d'artiglieria nel Mar Giallo e del Giappone'

Seul, 14 ott. (AdnkronosDpa/Europa Press) – La Corea del Sud ha accusato l'esercito nordcoreano di aver sparato tra i 90 e i 200 proiettili di artiglieria nel Mar Giallo e altri 90 nelle acque del Mar del Giappone. Secondo le autorità di Seul, i proiettili sono caduti nelle zone cuscinetto ad est e ad ovest della North Border Line, il confine marittimo tra i due Paesi, senza dunque colpire il territorio marittimo sudcoreano.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, il Joint Chiefs of Staff sudcoreano ha chiesto a Pyongyang la fine delle provocazioni e ha sottolineato in un comunicato che queste azioni della Corea del Nord non fanno altro che minare la pace e la stabilità sia nella penisola coreana che a livello internazionale.