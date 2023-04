Nordcorea: Sudcorea, Usa e Giappone effettuano esercitazioni militari congiunte

Seul, 17 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le forze armate della Corea del Sud, degli Stati Uniti e del Giappone hanno tenuto una serie di esercitazioni militari navali congiunte nel Mar del Giappone nel contesto dell'aumento delle minacce della Corea del Nord, che ha ultimamente incrementato il lancio di missili balistici.

Le esercitazioni hanno riguardato anche l'utilizzo di tre cacciatorpedinieri. "È stata un'opportunità per rafforzare la nostra cooperazione sulla sicurezza e avanzare possibili misure contro le minacce balistiche e nucleari", hanno riferito i tre alleati in un comunicato, come riportato dall'agenzia di stampa Yonhap.