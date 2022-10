Nordcorea: Usa e Sudcorea lanciano 4 missili al largo penisola coreana

Seul, 5 ott. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno lanciato quattro missili al largo della costa orientale della penisola coreana, secondo il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud. Il test è stato il secondo esercizio degli alleati in meno di 24 ore, dopo un provocatorio lancio di prova martedì mattina da parte della vicina Corea del Nord , che ha lanciato un missile balistico senza preavviso che ha sorvolato il Giappone in una significativa escalation del suo programma di test sulle armi.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno inizialmente risposto alla provocazione con un'esercitazione di bombardamento di precisione, che ha coinvolto un caccia F-15K sudcoreano che ha sparato due munizioni aria-superficie contro un bersaglio virtuale in un poligono di tiro a ovest della penisola coreana.

Il lancio di oggi è stato effettuato con quattro missili Atacms, afferma la dichiarazione dei capi congiunti sudcoreani. Conosciute anche come Army Tactical Missile Systems , tali armi sono missili superficie-superficie che possono volare per circa 320 chilometri.

Secondo John Kirby, il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale, il lancio è stato progettato per dimostrare che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno "le capacità militari pronte a rispondere alle provocazioni del Nord".