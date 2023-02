Nordio: condizioni salute non siano elemento pressione su Stato

Milano, 1 feb. (askanews) – “Non esiste un 41 bis di serie A ed un 41bis di serie B. Una volta che è stata stabilita una regola, una legge, questa è uguale per tutti. Che sia anarchico, camorrista o mafioso”. Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, nel corso dell’informativa urgente alla Camera. “L’attenzione che abbiamo per la salute del detenuto, che sia camorrista o anarchico, è la medesima”. Poi il guardasigilli ha sottolineato: “Le condizioni di salute di un detento non possono essere elemento di pressione sullo Stato per modificarne lo stato di detenzione”.