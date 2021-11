Nordio (Volkswagen): fruizione trasporto sempre più digitale

Roma, 25 nov. (askanews) – “La società si sta digitalizzando e le modalità di fruizione del trasporto – in particolare quello su strada, in particolare quello privato – si sta digitalizzando sempre di più”. Lo ha evidenziato Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs di Volkswagen Group Italia, presente a Roma alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

“Per diventare una tech company, quindi un’azienda profondamente digitale, è necessaria una trasformazione: saper innovare nella trasformazione è quindi fondamentale e consente poi di essere, così come noi vogliamo, all’avanguardia in questa rivoluzione.

Fare squadra quando ci sono cambiamenti di questa portata è fondamentale per essere tutti sintonizzati e far sì che si arrivi al traguardo tutti insieme”.