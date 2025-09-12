Normative più severe per i dehors: cosa cambia per i locali

Negli ultimi anni, le strade storiche di Roma hanno visto un incremento di tavolini e gazebi che affollano marciapiedi e piazze. Questa situazione ha portato il governo a intervenire. Le normative sui dehors, inizialmente allentate a causa della pandemia, stanno per essere riviste per ripristinare una certa normalità.

Un cambiamento in arrivo

Le nuove misure sono state sollecitate da sindaci di città storiche, in particolare da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.

La sua richiesta di limitare l’occupazione del suolo pubblico è emersa in seguito alle preoccupazioni espresse dai residenti riguardo al decoro e alla sicurezza nelle zone centrali della capitale. La situazione si era fatta insostenibile: i gazebi e i tavolini all’aperto non solo invadevano il passaggio, ma compromettevano anche l’immagine di una delle città più belle del mondo.

Gualtieri ha evidenziato l’importanza di regolamentare questi spazi per preservare l’area UNESCO, ma anche per fornire opportunità economiche alle attività nelle zone periferiche. La proposta di cambiamento non si limita a questioni di ordine pubblico, ma rappresenta un tentativo di armonizzare le esigenze economiche con il benessere dei cittadini.

Le nuove regole: cosa aspettarsi?

Il governo sta elaborando un nuovo provvedimento che rivedrà completamente le norme sui dehors, introducendo criteri più rigorosi per la loro occupazione. Tra le novità, vi saranno nuove tariffe, che non beneficeranno più delle agevolazioni previste durante la pandemia, e una riduzione dei tavolini all’aperto nelle aree storiche. La Capitale punta a creare uno spazio pubblico più ordinato, migliorando l’esperienza di residenti e turisti.

Le nuove normative potrebbero avere un impatto significativo anche sulle attività commerciali. Mentre alcuni imprenditori potrebbero sentirsi penalizzati, altri potrebbero trarre vantaggio da un ambiente più attrattivo e ordinato, in grado di richiamare visitatori e residenti.

Il futuro dei dehors: un equilibrio da trovare

La discussione su come regolare i dehors è ancora in corso. Il governo ha avviato i lavori preparatori per presentare il nuovo provvedimento al Consiglio dei Ministri. Tuttavia, ci sono timori riguardo all’implementazione in un momento delicato, come la campagna elettorale per le regionali. Potrebbero verificarsi rinvii nell’attuazione delle nuove regole.

Il Codacons ha definito la situazione attuale un vero e proprio “caos”, sottolineando come tale condizione possa danneggiare l’immagine delle città agli occhi dei visitatori. La questione è seria: si tratta di trovare un equilibrio tra le necessità dei commercianti e la qualità della vita dei cittadini. Con l’attesa che cresce, si attendono le conseguenze delle nuove misure.