Norvegia, il tricheco che ama farsi un pisolino in barca

Milano, 25 lug. (askanews) – Una giovane femmina di tricheco di nome “Freya” ama accomodarsi sulle barche per schiacciare un pisolino quando è stanca. Nel fiordo di Oslo, la capitale della Norvegia, ormai è una celebrità. Di lei si occupa la stampa e la gente del posto la cerca tra le banchine del porto. Rolf Harald Jensen, capo della direzione norvegese della pesca, dice che Freya “sta bene”. Già avvistata nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Danimarca e in Svezia, l’animale ha scelto di trascorrere parte dell’estate in Norvegia.

Di solito, tuttavia, i trichechi vivono alle latitudini ancora più settentrionali dell’Artico.