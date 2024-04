Norvegia: pronti a decidere sul riconoscimento dello Stato palestinese

Milano, 12 apr. (askanews) - "La Norvegia è pronta a prendere una decisione sul riconoscimento di uno Stato palestinese. Non abbiamo fissato un calendario preciso", ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo spagnolo Pedro Sanchez. "A...

Milano, 12 apr. (askanews) – “La Norvegia è pronta a prendere una decisione sul riconoscimento di uno Stato palestinese. Non abbiamo fissato un calendario preciso”, ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo spagnolo Pedro Sanchez. “Accolgo con favore l’iniziativa di consultarsi tra paesi che la pensano allo stesso modo per rafforzare il coordinamento, e intensificheremo tale coordinamento nelle settimane a venire”, aggiunge.