Norvegia: Schlein, 'non dimentichiamo stragi Utoya e Oslo e riaffermiamo ragioni democrazia'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Dodici anni dopo non dimentichiamo le stragi di Utoya e Oslo, 77 persone, in gran parte giovanissime, uccise dal suprematista neonazista Breivik. Ieri come oggi vogliamo riaffermare le ragioni della civiltà e della democrazia, perché ideologie di violenza e morte non trovino alcuno spazio". Lo afferma in una nota Elly Schlein, segretaria del Partito democratico.