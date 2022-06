Norvegia, spari in un locale gay a Oslo: 2 morti e diversi feriti

Roma, 25 giu. (askanews) – Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria in un locale gay nel centro di Oslo, il London, in Norvegia.

La polizia poco dopo ha fermato un sospetto e sequestrato armi. Secondo gli agenti, il killer ha agito da solo. Si ipotizza si sia trattato di un attacco omofobo alla vigilia dell’Oslo Pride. Un testimone ha raccontato di aver visto un uomo arrivare nel locale “con una borsa in mano, da cui ha preso un’arma e ha iniziato a sparare”.

Immagini Afp