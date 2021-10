Norvegia, uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone: arrestato

Attimi di tensione in Norvegia. Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone. Il numero delle vittime non sarebbe noto.

Attimi di paura nella cittadina di Kongsberg. Diverse persone sono state uccise da un uomo armato di arco e frecce. A renderlo noto il capo della polizia Oeyvind Aas ai cronisti. Non sarebbe noto il numero esatto delle vittime.

Several died and were injured after an suspected terror attack in #Norway. A police operation incl bomb squad is underway in #Kongsberg center in connection with a person who has been observed with a bow and arrow. The alleged perpetrator has been taken into custody https://t.co/r8tT8CJGSH pic.twitter.com/KGSWusCjGJ

