Nostalgia di Futuro 2021, attesa l’1 dicembre a Roma la 13esima edizione

Mancano poche ore alla tredicesima edizione di Nostalgia di Futuro: l'appuntamento è per l'1 dicembre 2021 presso la sede romana della FIEG.

É in programma per mercoledì 1 dicembre 2021 la tredicesima edizione di Nostalgia di Futuro, l’evento organizzato dall’Osservatorio TuttiMedia che riunisce i media e le aziende attente alla transizione digitale della comunicazione. L’iniziativa è dedicata al lancio del progetto NewsMedia4Good, definito dalla vicepresidente dell’Osservatorio Maria Pia Rossignaud come “un percorso culturale che mira ad aggregare quanti vogliono sostenere una nuova etica dei media comprensiva della dimensione algoritmica in cui la sostenibilità economica dei media sia considerata priorità“.

Nostalgia di Futuro 2021

L’evento si terrà dalle 15:00 alle 17:30 presso la sede della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) di via Piemonte 64 a Roma. La prima parte prevede una tavola rotonda in cui, dopo l’introduzione del Presidente di TuttiMedia Franco Siddi, parleranno:

Derrick de Kerckhove , consigliere Scientifico TuttiMedia e professore del Politecnico di Milano;

, consigliere Scientifico TuttiMedia e professore del Politecnico di Milano; Paolo Liguori di Mediaset;

di Mediaset; Paolo Benanti , teologo e professore presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma;

, teologo e professore presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma; Carlo Branzaglia , coordinatore Scientifico della Scuola Postgraduate IED Milano;

, coordinatore Scientifico della Scuola Postgraduate IED Milano; Costanza Sciubba Caniglia, esperta di policy e disinformazione della Harvard University.

A seguire ci sarà un successivo panel in cui interverranno Maria Pia Rossignaud (Vice presidente di TuttiMedia e direttrice di MediaDuemila), Luigi Rancilio (Caporedattore e Social Manager di Avvenire), Angelo Mazzetti (Head of Public Policy – Italy, Greece, Malta and Cyprus Facebook), Tommaso Di Noia (Professore del Politecnico di Bari) e Pierguido Iezzi (Cybersecurity Director e CEO di Swascan).

Nostalgia di Futuro 2021: la premiazione

Dopo le conclusioni, affidate al Direttore Generale FIEG Fabrizio Carotti, a partire dalle 16:20 avranno luogo la premiazione e la presentazione del nuovo logo dell’OsservatorioTuttiMedia/MediaDuemila progettato dagli studenti del Graphic Design Scuola Postgraduate IED Milano.

La maggior parte dei premi consegnati dalla giuria saranno dedicati ad attori del mondo editoriale allo scopo di aggregare soggetti di rilievo che possano supportare il percorso culturale di NewsMedia4Good.