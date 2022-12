Nostradamus, le profezie per il 2023: ecco cosa ci aspetta

Nostradamus è un noto astrologo francese, conosciuto in tutto il mondo per le sue profezie che da anni ormai vengono analizzate e interpretate al fine di predire il futuro contemporaneo.

Nostradamus: ecco le previsioni che l’astrologo ha fatto per il 2023

Secondo Nostradamus, nel 2023 il prezzo del cibo schizzerà alle stelle. Il problema sarà così grande da portare alcune persone ad arrivare al cannibalismo: “Così in alto salirà il grano che l’uomo mangerà il suo prossimo“ – scriveva l’astrologo francese nel suo libro scritto nel 1555 facendo riferimento all’anno 2023. Le brutte notizie, però, non sono terminate, la guerra in Ucraina, infatti, non terminerà molto presto: “Sette mesi di grande guerra, gente morta per il male.”

Cosa accadrà sulla Terra e su Marte

Nostradamus ha poi spiegato che non ci sarà nulla di buono anche per quanto riguarda l’ambiente: “La terra arida diventerà sempre più riarsa, e ci saranno grandi inondazioni quando si vedrà l’arcobaleno”. Un’ulteriore predizione sembrerebbe, invece, riferita alle spedizioni verso Marte: “Arriverà un fuoco celeste quando le luci di Marte si spegneranno.”