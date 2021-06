Notiziario novità in libreria ** (5)

(Adnkronos) – Sarà in libreria dal primo luglio con Marsilio 'Dasvidania' di Nikolai Prestia. "Nikolai Prestia con 'Dasvidania' – racconta Daniele Mencarelli – riesce nell’operazione più difficile di tutte, costruire un romanzo in cui la storia di uno è la storia di tutti. Nel piccolo Kola, il protagonista, c’è un popolo intero, quello russo negli anni post-sovietici, sospeso tra un passato ideologico e un futuro pieno di ingiustizie.

Kola è un orfano, legge Dostoevskij grazie al direttore dell’istituto in cui vive, in lui la tragicità della sua esistenza è mitigata dalla forza dell’immaginazione, dal bene sommo della fantasia. Un esordio che farà parlare di sé, per la sua limpida semplicità, per il potere della parola quando s’incarna veramente".

