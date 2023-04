Notizie Flash: 1/a edizione - L'estero

(Adnkronos) – Taipei. Il ministero della Difesa nazionale di Taiwan ha rilevato dodici caccia e quattro navi da guerra dell'esercito cinese nei pressi dell'isola. "Uno degli aerei è stato rilevato nel sud-est del perimetro della difesa aerea", ha confermato il Ministero sul suo account Twitter, annunciando il dispiegamento di aerei da combattimento, navi della Marina e attivando in risposta sistemi di lancio terrestre per missili.

Washington. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere l'accesso alla pillola abortiva, stabilendo che il farmaco, utilizzato in più della metà degli aborti negli Usa, può continuale a essere utilizzato. Un giudice federale del Texas aveva deciso, all'inizio del mese, di sospendere la somministrazione del mifepristone, uno steroide sintetico utilizzato come farmaco per l'aborto chimico e approvato dalla Fda.

Kiev. L'obiettivo principale delll'Ucraina è "liberare" tutti i territori e liberare la sua popolazione dalla "prigionia russa". Lo ha ribadito ancora una volta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "le risorse statali vengono indirizzate verso questo obiettivo. Sono molto grato a tutti coloro che ci aiutano. Ora, proprio come l'anno scorso, dobbiamo rimanere uniti, mobilitati e pienamente concentrati sulla difesa".

Tel Aviv. L'esercito israeliano ha sparato ieri a un ragazzo palestinese di 12 anni nel villaggio di Arawah, a sud-ovest della città di Jenin. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, precisando che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco sul ragazzo vicino al "muro dell'Apartheid" costruito nel villaggio, ferendolo nella parte bassa della schiena. Il ragazzo si trova ora ricoverato in ospedale, in condizioni discrete.

Tokyo. Il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada ha ordinato alle Forze di difesa di prepararsi alla possibilità che un razzo nordcoreano sia abbatta sul territorio nipponico.

Washington. Le forze russe hanno utilizzato un nuovo lotto di droni 'kamikaze' Shahed di fabbricazione iraniana per colpire l'Ucraina per il terzo giorno consecutivo, prendendo di mira Kiev, per la prima volta in 25 giorni. Lo ha dichiarato l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto in Ucraina. Il think tank con sede a Washington ha citato la portavoce del comando meridionale ucraino Natalia Humeniuk, che ha affermato che le forze russe hanno aspettato fino all'arrivo di una nuova consegna di droni Shahed per usarli per nuovi attacchi contro l'Ucraina.

Kiev. Nelle ultime 24 ore le forze delle forze armate di Kiev sono riuscite a respingere 53 attacchi dell'esercito russo nelle direzioni Bakhmut, Avdiiv, Marin e Shakhtar. La città di Bakhmut resta l'epicentro delle ostilità. Lo rende noto lo stato maggiore di Kiev nel suo resoconto mattutino sulla guerra, precisando che l'esercito russo ha lanciato sia attacchi missilistici, che aerei e sia con lanciarazzi multipli.

Kiev. La Russia ha perso nell’ultimo giorno 680 uomini, facendo salire a 185.730 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

Canberra. È stata ritrovata la nave mercantile giapponese affondata durante la seconda guerra mondiale mentre trasportava oltre 1.000 prigionieri di guerra nella più grande perdita di vite umane in mare in Australia.

Khartoum. Il generale Mohamed Hamdan Dagalo, capo del gruppo paramilitare delle forze di supporto rapido (RSF), ha parlato con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres del deterioramento della situazione politica e umanitaria in Sudan, e hanno convenuto sulla necessità di un completo cessate il fuoco e di offrire protezione agli operatori umanitari e medici.