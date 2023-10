Notizie Flash: 1/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) – Roma. La procura federale della Figc ha già interrogato il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. Il 22enne bianconero è indagato dalla procura di Torino nell'ambito di un'inchiesta sulle scommesse su piattaforme online illegali. Lo apprende l'Adnkronos. Secondo l'art. 24 del codice di giustizia il gioco d’azzardo non è reato, se non in piattaforme illegali o se le scommesse sono effettuate sulla disciplina praticata. E' vietato "ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”, recita l'articolo 24. La violazione del divieto comporta "la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00".

Parma. "Il calcio non è uno sport individuale. Ho capito con Sacchi che il calcio era un gioco collettivo. Era arrivato un marziano in un mondo che era un po' indietro e che ha avuto la forza di innovare questo gioco". Lo ha detto il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti all’Università di Parma che gli ha conferito una Laurea ad honorem. L’Ateneo ha conferito al grande calciatore e tecnico la Laurea magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. "La chiave per il successo in un gruppo di lavoro è la buona relazione di chi compone il gruppo e il rispetto della persona, in questo credo molto. La persona è quello che uno è, e non quello che uno fa".

Madrid. "Volevo giocare di più, ho avuto un confronto di cui avevo bisogno con Simeone, con Gustavo López, con Andrea Berta e con Miguel Ángel Gil. Avevo bisogno di sentirmi importante nel club e giocare più dell'anno scorso. In effetti credo di non avere mai giocato così spesso come in questa stagione con l’Atletico. Ero sul punto di partire perché avevo bisogno di sentirmi importante e quest'anno mi sento più importante". Così l'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata in un'intervista rilasciata a Cadena Sar e Cope.

Amsterdam. "Sto molto bene lì, è una società fantastica, c'è tanto calore, persone fantastiche in società e tifosi incredibili. Per me è un privilegio giocare nell'Inter, mi sento a casa": Così l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries in un'intervista a 'Nos'. "Se rinnoverò il contratto? Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, sono curioso", aggiunge il 27enne olandese.

Lisbona. "Indossare la fascia di capitano del Portogallo sarebbe un momento molto importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Rappresentare la Nazionale è motivo di orgoglio, a maggior ragione con la fascia da capitano. Non lo so, chi lo sa…". Così l'attaccante di Milan e Portogallo Rafa Leao in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale che è già con un piede e mezzo in Germania dove la prossima estate si disputeranno gli Europei.

Bari. Il croato Duje Strukan è l'arbitro designato per dirigere Italia-Malta, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024, in programma sabato 14 ottobre alle ore 20.45 allo stadio San Nicola di Bari.

Bari. L’amministrazione comunale di Bari, in collaborazione con la Figc, ha promosso una serie di eventi e attività che coinvolgeranno i luoghi simbolici e le attività commerciali nei giorni che precedono Italia-Malta. Le vie e i negozi si vestiranno di azzurro da oggi al 14 ottobre, giorno della sfida con Malta, con allestimenti ed eventi a tema. Fino a sabato prossimo alcuni dei luoghi simbolici della città si illumineranno d’azzurro: la fontana di piazza Aldo Moro, la torre della Città metropolitana sul lungomare Nazario Sauro, lo Stadio San Nicola, il 'Cavallo con gualdrappa' dello scultore Mario Ceroli in corso Vittorio Emanuele, il pennone del ponte Adriatico.

Melbourne. "Il campione dell'Australian Open 2022 ha lavorato duro per recuperare dall'infortunio. Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare la forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l'obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio". Così il direttore dell'Australian Open Craig Tiley annuncia il ritorno di Rafael Nadal, per il primo Slam del 2024, in programma dal 14 al 28 gennaio a Melbourne. Nadal, 37 anni, 22 volte campione Slam e vincitore in due occasioni Down Under non gioca proprio dall'Australian Open 2023 quando ha sofferto una lesione al flessore dell'anca durante la partita persa contro Mackenzie McDonald al secondo turno. Il 're della terra battuta' si è operato a giugno e nelle scorse settimane ha intensificato gli allenamenti. Il mallorchino, scivolato al numero 240 del ranking Atp, potrà giocare a Melbourne sfruttando il ranking protetto essendo stato assente dal circuito per un periodo superiore ai sei mesi. All'Australian Open previsto anche il rientro del finalista di Wimbledon 2022, Nick Kyrgios. "Sta facendo il massimo per tornare in campo al meglio. Sappiamo tutti quanto per lui significhi giocare l'Australian Open, non manca mai di portare emozione e passione. Il suo straordinario tennis, il suo senso dello spettacolo, aggiungono sempre qualcosa di speciale al torneo".

Mandalika. I piloti del team Mooney VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi sono partiti in direzione Mandalika per provare a prendere parte al GP Indonesia (in programma dal 13 al 15 ottobre) dopo i rispettivi infortuni. La ha annunciato il team satellite Ducati con un comunicato. "Marco Bezzecchi e Luca Marini sono in viaggio per raggiungere il tracciato di Mandalika, dove questo fine settimana si corre la quindicesima gara della stagione 2023. Entrambi infortunati alla clavicola (Marco la destra e Luca la sinistra, ndr) e reduci dall’intervento chirurgico per ridurre la lesione presso l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia della UNIMORE, i piloti del Mooney VR46 Racing Team si sottoporranno al check medico finale in circuito e avere così la green light per la gara". Marini svolgerà un controllo medico giovedì 12 ottobre, mentre Bezzecchi si sottoporrà a una visita in circuito venerdì 13 ottobre.

Washington. Danilo Gallinari torna in campo dopo il grave infortunio al ginocchio di oltre un anno fa con la maglia degli Washington Wizards in un match della preseason Nba, dove i capitolini superano agevolmente 145-82 i Cairns Taipans, squadra australiana alle prese con una serie di defezioni che li ha costretti a schierare solo nove giocatori. Il 35enne azzurro è sembrato già in ottime condizioni chiudendo con 15 punti in poco più di 16 minuti, tirando 5/7 dal campo di cui 3/4 dalla lunga distanza e 2/2 ai liberi, con 4 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero per arrotondare le sue cifre.