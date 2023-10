Notizie Flash: 1/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) - Torino. "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in ca...

(Adnkronos) – Torino. "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità…". Lo scrive sui suoi profili social il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, all'indomani del patteggiamento con la procura della Figc che lo ha squalificato per 7 mesi più 5 di pene alternative per aver scommesso sul calcio. "O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò", aggiunge il 22enne piacentino.

Roma. "Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrate in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda, vi dente conto? C'era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il culo voi e hanno preso per il culo me!". Così su Instagram Fabrizio Corona, poche ore dopo la sua presenza alla trasmissione tv di Rai3 'Avanti Popolo' condotta da Nunzia De Girolamo. "La tv oggi bisogna farsela da soli -prosegue Corona-. Adesso penso a cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere 'qui' un'inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. Mi dispiace tanto. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione".

Roma. Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva a 'Strsicia la notizia' da Fabrizio Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione 'Avanti popolo' (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

Montevideo. L'Uruguay batte 2-0 il Brasile a Montevideo in un match della quarta giornata delle qualificazioni sudamericane al mondiale 2026. Allo stadio del 'Centenario' la 'celeste' si impone grazie ai gol di Darwin Nunez al 42' e Nicolas De La Cruz al 77'. A rendere ancora più amara la serata verdeoro l'infortunio al ginocchio capitato a Neymar nei minuti finali della prima frazione. Il capitano della Selecao è uscito in barella. In classifica le due squadre sono appiate al 2° posto con 7 punti insieme al Venezuela, dietro l'Argentina capolista a punteggio pieno a quota 12.

Lima. L'Argentina vince 2-0 in trasferta contro il Perù in un match delle qualificazioni sudamericane al mondiale 2026. Allo stadio 'Nacional' di Lima i campioni del mondo in carica chiudono la pratica nel primo tempo grazie alla doppietta di Lionel Messi, a segno al 32' e al 42'. Nelle altre partite del girone sudamericano vittoria del Venezuela per 3-0 in casa sul Cile, pari per 0-0 tra Ecuador e Colombia, e vittoria per 1-0 del Paraguay sulla Bolivia. Questa la classifica: Argentina 12, Brasile, Uruguay e Venezuela 7, Colombia 6, Ecuador, Cile, Paraguay 4, Perù 1, Bolivia 0.

Johannesburg. Il WXV dell’Italia è iniziato con una vittoria importante sul Giappone: 5 punti che danno morale in vista del futuro, pur con delle cose da migliorare verso Sudafrica e Usa. Protagonista del match è stata Aura Muzzo, autrice di 2 mete e di una grande prestazione, fondamentale per la vittoria delle Azzurre: “Sicuramente il risultato è una cosa positiva. Si va in campo per vincere e per cercare di esprimere il miglior gioco possibile: insieme alla vittoria bisogna valutare la nostra prestazione e le cose che possiamo ancora migliorare. Questo deve essere un punto di partenza per capire cosa è andato bene e dove invece avremmo potuto esprimerci meglio” ha detto l’ala del Villorba e della Nazionale.

Roma. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Prendere una squadra in corsa? No, perché son situazioni create prima”. Così ha parlato Antonio Conte durante la trasmissione “Belve” in onda martedì sera su Rai 2. Il tecnico italiano è fermo dopo la fine dell’esperienza al Tottenham e cerca una nuova avventura, ma a partire dalla prossima stagione. Proprio in virtù delle dichiarazioni rilasciate nell’intervista tv, su Sisal – al 1° agosto 2024 – è duello alla pari tra Roma e Napoli, offerte entrambe a quota 3,50, con il ritorno alla Juventus, primo grande amore dell’allenatore pugliese, a chiudere il podio a 7,50. Leggermente indietro il Milan, riporta Agipronews, proposto a 9 mentre un altro déjà-vu, questa volta all’Inter, paga 16 volte la posta.

Tokyo. Felix Auger-Aliassime avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Tokyo (cemento, montepremi 1.857.660 dollari). Il canadese, numero 17 del mondo e 8 del seeding, supera l'austriaco Sebastian Ofner, numero 47 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 35 minuti. Esce invece di scena all'esordio il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 Atp, che si arrende al cinese Zhizhen Zhang, numero 57 del mondo, per 3-6, 6-4, 7-6 (7-4), in due ore e 17 minuti.

Stoccolma. Sarà Pavel Kotov, attuale numero 109 del mondo, l’avversario di Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell’Atp di Stoccolma. L’azzurro, dopo il successo in rimonta contro Lajovic, parte con i favori del pronostico: si gioca infatti a 1,43 su Betflag il successo del torinese, quota che sale a 1,45 su 888sport contro il colpo del russo visto tra 2,60 e 2,75 volte la posta. Entrambi i tennisti hanno dovuto aspettare il terzo set per vincere il proprio match d’esordio, ma per i bookie in quest’occasione prevale un finale in due parziali, dato a 1,57 su un nuovo finale all’ultimo set proposto a 2,38. Per quanto riguarda invece il set betting, è in pole il 2-0 Sonego, a 2,13, su un altro 2-1 dell’italiano fissato a 3,55.

New York. I risultati delle partite della preseason Nba: Orlando Magic-New Orleans Pelicans 92-104; Boston Celtics-New York Knicks 123-110; Chicago Bulls-Toronto Raptors 102-106; Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 124-101; Minnesota Timberwolves-Maccabi Ra'anana 138-111; Los Angeles Clippers 116-103.