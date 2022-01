(Adnkronos) – Roma. "Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra". E' il messaggio di cordoglio del Napoli sui propri canali social per la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex tecnico degli azzurri.