Notizie Flash: 2/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) – Roma. L'atletica leggera italiana piange la scomparsa a soli 44 anni di Andrea Barberi, ex primatista italiano dei 400 metri. A dare il triste annuncio la Fidal, con una nota sul proprio sito ufficiale. "Una tristissima notizia scuote il mondo dell’atletica. Se n’è andato a soli 44 anni Andrea Barberi, tra i principali quattrocentisti della storia azzurra, primatista italiano del giro di pista per dieci anni tra il 2006 e il 2016. Nato a Tivoli, alle porte di Roma, era stato avviato all’atletica dall’ex marciatore Riccardo Pisani che, come tecnico, lo aveva accompagnato verso una buona carriera internazionale, nella quale si ricordano soprattutto il quinto posto agli Europei di Göteberg 2006 e la quinta posizione agli Europei indoor di Birmingham 2007. Era nel periodo più brillante della propria attività, quando al Meeting di Rieti del 2006 sfilò il record italiano a Mauro Zuliani dopo ben venticinque anni correndo in 45.19. Nessuno ha vinto tanti titoli italiani nei 400 metri (otto consecutivi all’aperto dal 2001, due al coperto) e per venticinque volte ha indossato la maglia della Nazionale, anche in tre edizioni dei Mondiali. A piangerlo è tutta l’atletica italiana e il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che lo ha accolto a diciannove anni come atleta e in seguito come componente della struttura tecnica, apprezzandone la passione e la forza, le stesse qualità con cui ha affrontato la malattia. Alla famiglia di Andrea Barberi vanno le più sentite condoglianze del presidente della FIDAL Stefano Mei e del Consiglio federale".

Roma. Su proposta del presidente federale, Gabriele Gravina, nell'ottica di "proseguire nel percorso virtuose del contenimento dei costi e per il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario del calcio professionistico italiano", il Consiglio Federale ha approvato all'unanimità il nuovo sistema delle Licenze Nazionali 2024/2025 a conclusione di una serie di riunioni iniziate già nello scorso mese di settembre. Tra le novità figurano l'anticipo del termine per l'iscrizione al campionati professionistici, fissato al 4 giugno 2024 (solo per le società finaliste del play off di Serie Bedi Serie C il termine è fissato all'11 giugno), l'introduzione, in alternativa alla garanzia fideiussoria, del deposito a garanzia del cosiddetto escrow account e la fissazione al 29 maggio per l'individuazione di uno stadio adeguato da parte delle società partecipanti ai play off di Serie B e Serie C. Durante la stessa discussione è stata anche rafforzata la sanzione del blocco del mercato prevista nelle Noif per coloro che non rispettano gli indicatori di controllo e per chi aderisce alla ristrutturazione del debito e agli strumenti riconosciuti dal Codice per la Crisi di Impresa. “Le nuove licenze sono passate all’unanimità e prevedono il blocco di mercato per chi non rispetta l’indice di liquidità e per chi aderisce alla ristrutturazione del debito e agli strumenti riconosciuti dal Codice per la Crisi di Impresa”, ha spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio. “Da settembre abbiamo lavorato con tavoli tecnici per la predisposizione delle nuove licenze nazionali. Cominciano ad andare nell’ottica di un’attività legata al rispetto tra valore della produzione e costo del lavoro. Ci deve essere un rispetto di quella esigenza non più procrastinabile di messa sotto controllo dei costi”, ha aggiunto.

Roma. Andrea Colombo è l'arbitro designato per Roma-Napoli, big match della 17/a giornata di Serie A, in programma sabato 23 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico.

Roma. Gli arbitri della 17/a giornata di Serie A, in programma sabato 23 dicembre: Empoli-Lazio (22/12, ore 18.30): Marchetti; Sassuolo-Genoa (22/12, ore 18.30): Guida; Monza-Fiorentina (22/12, ore 20.45): Sacchi; Salernitana-Milan (22/12, ore 20.45): Doveri; Frosinone-Juventus (ore 12.30): Mariani; Bologna-Atalanta (ore 15): Rapuano; Torino-Udinese (ore 15): Fabbri; Verona-Cagliari (ore 18): Orsato; Inter-Lecce (ore 18): Marcenaro; Roma-Napoli (ore 20.45): Colombo.

Roma. Si avvicina la Final Four che assegnerà la Supercoppa Italiana. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina sono pronte ad affrontarsi in Arabia Saudita in un mini-torneo che rappresenta un inedito nella storia del trofeo. Sono i neroazzurri di Simone Inzaghi, nelle previsioni di Snai, i favoriti a 2,20 per alzare la coppa, portata a casa nelle ultime due stagioni. Segue a quota a 3 il Napoli, il cui ultimo successo risale alla sfida vinta ai rigori contro la Juventus nel 2014. Più staccate e proposte a 6,50 Lazio e Fiorentina: i biancocelesti sono a caccia del sesto trionfo nella competizione, mentre i viola vogliono replicare l'unico colpo della loro storia, datato 1996.Si partirà il 18 e 19 gennaio con le semifinali Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina. Per il passaggio del turno e il raggiungimento della finale, in programma il 22 del mese, i bookie puntano sui campioni in carica di Campionato e Coppa Italia: l'Inter parte avanti sulla Lazio, 1,22 contro 2,85, così come il Napoli sulla Fiorentina, 1,40 contro 2,70.

Roma. Quattro gol nelle ultime tre uscite, un paio di pregevole fattura, mettono Luis Muriel al centro del calciomercato di gennaio. L’attaccante dell’Atalanta, in nerazzurro dal 2019, potrebbe lasciare Bergamo entro il prossimo 31 gennaio, secondo gli esperti di Snai che quotano l’addio a 1,65, stessa quota di una cessione di Boulaye Dia della Salernitana, già vicino alla partenza durante l’ultima sessione di mercato. Sale leggermente invece, a 1,85, il trasferimento di Mauro Icardi, grande protagonista al Galatasaray e accostato al Real Madrid nelle ultime ore. Occhi puntati anche su Mehdi Taremi, vicino al Milan ad agosto, e sul quale potrebbe scoppiare un’asta tutta milanese: l’arrivo in Italia del centravanti del Porto vale sempre 1,85 la posta.

Como. Osian Roberts sarà il nuovo allenatore del Como a partire dal 24 dicembre, quando scadrà la deroga di Cesc Fabregas per guidare la squadra senza patentino. A dare l'annuncio ufficiale il club lariano con una nota sul proprio sito ufficiale. Il 58enne gallese ha firmato un contratto sino al termine della stagione. Fabregas invece sarà l'allenatore della squadra per l'ultima volta sabato 23 dicembre contro il Palermo, prima di entrare a fare parte dello staff tecnico. Da gennaio inizierà il corso in Inghilterra per prendere il patentino. Il Como è attualmente terzo in classifica in Serie B, a -4 dalla capolista Parma e a -2 dal Venezia.

Roma. L’eliminazione shock in Coppa Italia rischia di proiettare il Napoli verso una stagione da 'zero tituli'. Pesantissimo lo 0-4 subito in casa contro il Frosinone, arrivato in una stagione nata male e che, nonostante il cambio in panchina con il ritorno di Walter Mazzarri, appare difficilmente “salvabile”. Secondo gli esperti di William Hill e Planetwin365, infatti, il bis in Serie A, dopo lo storico scudetto della passata stagione, appare quasi utopia, proposto rispettivamente a 41 e 51. Discorso simile in Champions League, dove, dopo il sorteggio che ha opposto gli azzurri al Barcellona agli ottavi, la vittoria della coppa da parte del Napoli paga 41 volte la posta. L’unico appiglio per gli uomini di Mazzarri, secondo i bookmakers, sembra essere la Supercoppa Italiana, dove i partenopei si propongono come contendenti numeri uno all’Inter, con la quota del titolo che oscilla tra 2,25 e 2,65.

Riccione. La prima uscita di Marc Marquez in Ducati avverrà al 'Cocoricò' di Riccione. Già, il tempio della musica dance, una delle discoteche iconiche della Riviera Romagnola, ospiterà la presentazione del nuovo Team Gresini Racing il prossimo 20 gennaio. L'unveiling della Desmosedici che sarà affidata ai fratelli Marquez è una delle date di più attese dell'inizio del 2024: Marc ha infatti lasciato la Honda (dopo sei titoli iridati e 59 vittorie) per tentare l'avventura con la Ducati. Al suo fianco il fratello Alex, due podi e due successi nella Sprint la scorsa stagione. Ma quella del Cocoricò sarà una giornata di motociclismo a 360 gradi: verranno infatti presentate anche le squadre di Moto2 e MotoE. Nella classe intermedia si presenteranno i due nuovi piloti Albert Arenas con Manuel Gonzalez, mentre in MotoE la coppia Alessio Finello e Matteo Ferrari è stata confermata.

Roma. Un gruppo di azzurri, coordinati dal tecnico Stefano Franceschi, sarà in collegiale in altura a Johannesburg, in Sudafrica, dal 30 dicembre al 21 gennaio. Questi i convocati: Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport). Completano lo staff il preparatore atletico Alessandro Conforto e il fisioterapista Stefano Amirante.