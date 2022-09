Notizie Flash: 2/a edizione – Lo sport

(Adnkronos) – Milano. "Con la Roma sarà una gara molto impegnativa, fatta di duelli. Una squadra forte, con un grande allenatore. Dobbiamo prepararci bene, da ieri ho rivisto tutti i ragazzi. Abbiamo analizzato la sconfitta di Udine e nello stesso tempo abbiamo preparato la sfida di domani.

Asllani e Lukaku? Per Romelu c'è stato un rallentamento che ci toglie un giocatore importante. Lo staff sta lavorando, è passato un mese ma servirà ancora un po'. Asllani è stato scelto da me e dalla società. Sta lavorando bene, domani comincerà la partita. A centrocampo ho delle difficoltà perché ho lui, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu. Oltre a Brozovic anche Gagliardini non è riuscito ad allenarsi negli ultimi due giorni e oggi vedremo se recupererà".Sono le parole del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con la Roma di Mou dopo la sosta del campionato.

Milano. "Se mi sento a rischio? Lo siamo sempre, ogni partita bisogna prendere tante decisioni. Stiamo cercando di lavorare di più e meglio ma sono tranquillo perché lavoro quotidianamente con staff e giocatori". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con la Roma. "Dobbiamo fare tutti di più, io in primis. Si paga la minima disattenzione a certi livelli. In Champions stiamo facendo il nostro percorso, in campionato abbiamo qualche punto di ritardo.

Ci sono state critiche, abbiamo ascoltato quelle costruttive lasciando le altre da parte. Sappiamo che dobbiamo fare di più".

Milano. "Ho avuto un buonissimo rapporto con Lotito e ce l'ho con Zhang che è sempre con me e il mio staff. Nel calcio contano le vittorie e i trofei. Fortunatamente in questi sette anni sono sempre riuscito a portare trofei e ricavi. Spero di farlo ancora come è stato all'Inter. Abbiamo qualche punto di distacco ma mi sembra una classifica che vede Napoli e Atalanta avanti con merito.

Qualche squadra ha perso dei punti ma col lavoro si risalirà". Sono le parole del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con la Roma sul suo passato alla Lazio.

Milano. "Abbiamo fatto un buon inizio di stagione ma non eccellente. Le prestazioni ci sono state, ma prestazioni e risultati devono andare di pari passo e non ci siamo sempre riusciti. In Champions abbiamo fatto meglio, ma ora concentriamoci sul campionato: questo troncone sarà molto importante". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli. "Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ma non dovremo cambiare la nostra mentalità. Non mi piace quando sento che dobbiamo gestire le risorse. Dobbiamo andare in campo sempre e dare tutto", aggiunge il tecnico rossonero.

Milano. "Mi è piaciuta la squadra in questi due giorni. Rebic sarà convocato, sta bene. Origi sta recuperando, ma non sarà convocato. Gli altri ci saranno, Theo e Maignan chiaramente no". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida trasferta di Empoli.

Milano. "Io protesto sempre poco… Non è vero (ride, ndr). Credo che bisogna avere grande rispetto. Il Var fa scendere in campo con più serenità, perché sanno che sono coperti; si può sbagliare ma sapere che se commetti un errore c'è che ti supporta aiuta. Mi auguro di vedere arbitri più sereni. Faccio un grande in bocca al lupo all'arbitro Ferrieri Caputi". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli, in merito all'esordio, previsto per domenica in Sassuolo-Salernitana, di Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A.

Singapore. Lewis Hamilton chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP di Singapore. L'inglese della Mercedes gira in 1'43"033 precedendo il leader iridato, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'43"117) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'43"435) e a lungo ai box per un problema ai freni. Sesto tempo per l’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1'44"138). Seconde libere alle 15.

Singapore. "E’ il primo anno che abbiamo questo nuovo regolamento, essendo nuovo si possono creare delle incomprensioni. La Fia sta lavorando per venirne a capo. Noi siamo un obiettivo facile su cui puntare il dito, ma siamo tranquilli e fiduciosi riguardo a ciò che abbiamo presentato”. Così il team principal della Red Bull, Christian Horner, sulle accuse di violazione del budget cap nella scorsa stagione. La Federazione sta effettuando verifiche sulla vicenda e gli esiti potrebbero arrivare la prossima settimana. Non si tratta di un'inchiesta da parte della Fia e l'operazione non riguarda il campionato 2022.

Losanna. Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha dichiarato di aver raggiunto la piena parità di genere nei membri delle sue commissioni. Il Cio ha affermato che il suo presidente Thomas Bach ha nominato 273 donne e 273 uomini per le 546 posizioni in 31 commissioni. E 13 di queste commissioni sono presiedute da donne. Il Cio ha parlato di "una pietra miliare storica" poiché le donne costituivano solo il 20% dei membri delle commissioni del Cio nel 2013.

Lecce. Global Thinking Foundation sarà al fianco del Lecce Women per il quarto anno consecutivo come main sponsor. La Fondazione, presieduta da Claudia Segre, nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere di inclusione sociale per le fasce più deboli, affiancherà il club del presidente Lino De Lorenzis anche nella stagione 2022-‘23. Del connubio tra la fondazione e il club si è parlato ieri sera nel Salento, a Palazzo Baronale De Gualtieris, a Castrignano de' Greci, nel cuore della Grecia Salentina, durante la presentazione ufficiale della squadra che quest’anno partecipa al campionato nazionale di serie C.