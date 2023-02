Notizie Flash: 2/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) - Courchevel. Va a James Crawford l'oro in SuperG ai mondiali di sci alpino in corso sulle nevi francesi di Courchevel e Meribel. Il canadese trionfa a sorpresa con il tempo di 1'07"22, precedendo di un solo centesimo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1'07"23...

(Adnkronos) – Courchevel.

Va a James Crawford l'oro in SuperG ai mondiali di sci alpino in corso sulle nevi francesi di Courchevel e Meribel. Il canadese trionfa a sorpresa con il tempo di 1'07"22, precedendo di un solo centesimo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1'07"23). A completare il podio il francese Alexis Pinturault (1'07"48), vincitore della combinata. Solo quarto lo svizzero Marco Odermatt (1'07"59) grande favorito alla vigilia. Niente medaglie per gli italiani, il migliore è Mattia Casse 13° (1'08"32), più dietro Innerhofer (1'08"79) ventesimo e Guglielmo Bosca (1'08"96) ventiseiesimo.

Caduta per Paris, fortunatamente senza conseguenze.

Meribel. Due austriache al comando alla fine della seconda prova di discesa ai Mondiali di Méribel, in Francia. Stephanie Venier ha fatto segnare il miglior tempo, con un training chiuso in 1’29″80, per appena 1 centesimo di vantaggio sulla connazionale Mirjam Puchner. Sofia Goggia non è stata da meno con il terzo tempo a 17 centesimi. La campionessa bergamasca, dopo il miglior crono della prima giornata di training, ha mostrato ancora grande confidenza con la “Roc de Fer”, con tempi notevolissimi nella parte centrale del tracciato.

Alle spalle dell’azzurra, l’austriaca Ramona Siebenhofer e la francese Laura Gauche, rispettivamente a 4 e 5 centesimi da Sofia. Da qui in avanti il vuoto, con la sesta classificata – la ticinese Lara Gut-Behrami – staccata di 66 centesimi dalla vetta.

Meribel. "E’ stata una notizia terribile, una di quelle notizie che non vorresti mai ascoltare. Ci siamo unite tutte in un sincero e solidale abbraccio, abbiamo pianto in gruppo. Cercheremo di mettere tutte noi stesse in gara, Elena certamente vorrebbe questo".

Sofia Goggia ricorda così Elena Fanchini, sua ex compagna in nazionale, morta ieri a 37 anni per un tumore. "Il suo essere genuina e la sua autenticità l’hanno resa speciale, ci uniamo silenziosamente e con tanta solidarietà al dolore della sua famiglia, siamo sicure che sabato ci darà qualcosa in più durante la discesa”, aggiunge la trentenne bergamasca al termine della seconda prova della discesa dei campionati mondiali, dove tutte le azzurre sono scese in pista con il lutto al braccio.

Roma. "Il nostro mondo è di nuovo in lutto per la scomparsa di Elena Fanchini. Una notizia che purtroppo ci aspettavamo, vista l'involuzione degli ultimi giorni. C'è grande tristezza". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la prematura scomparsa dell'ex sciatrice azzurra a 37 anni. "Alla famiglia, alle sorelle Nadia e Sabrina, va l'abbraccio mio e del Coni. Mi riprometto di andarle a trovare il prima possibile e mi unisco al grande dolore. Il destino ha voluto che sia successo mentre tutte le ragazze sono impegnate ai mondiali e anche questo fa riflettere", ha concluso Malagò.

Roma. Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro, nel corso dell'assemblea al Salone d'Onore del Coni. Marani ha superato lo sfidante Marcel Vulpis e succede così a Francesco Ghirelli, dimessosi a fine dicembre.

Roma. "Non far gareggiare atleti russi e bielorussi a Parigi 2024? Per me sarebbe una grande cretinata. Quegli atleti non sono certo contenti che la Russia sia in guerra, con il rischio di essere chiamati anche loro a combattere. Diversi Paesi sono contrari? Lo sport unisce e non divide e ora a dividere sono coloro che devono dire che lo sport unisce. Il Cio dovrebbe farli partecipare. In Grecia la guerra si fermava quando c'erano le Olimpiadi, speriamo che possa avvenire anche con il conflitto in Ucraina, nella speranza comunque che si concluda prima dei Giochi". Lo ha detto all'Adnkronos Abdon Pamich, uno degli atleti italiani più medagliati nella specialità dei 50 km di marcia ai Giochi olimpici, evento a cui prese parte per cinque volte, vincendo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Roma nel 1960 e la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964.

Milano. "Leao è importante per me e per la squadra. È tornato dal Mondiale, ha dovuto giocare subito e lo ha fatto molto bene a Salerno per poi perdere un po' di brillantezza". L'allenatore del Milan Stefano Pioli si esprime così sul momento di Rafael Leao. "Sta bene, lo vedo molto motivato e molto concentrato", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino.

Milano. "La guarigione di Maignan procede bene, ha ripreso a lavorare sul campo anche se non con la squadra; non so quando tornerà. Bennacer e Tomori me li danno per lavorare con il gruppo da domenica, quindi spero siano disponibili in Champions". L'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, fa il punto della situazione sul recupero dei giocatori infortunati.

Milano. "Ibra sta meglio, l'autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Il suo ruolo è di grande motivatore e grande giocatore. Domani sarà con noi perché ha voglia di stare con noi". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che torna nell'elenco dei convocati.

Milano. "Ho fatto le mie valutazioni. Ci mancano la costruzione dal basso e una fase difensiva più solida. Critiche? Quando uno allena il Milan le critiche o gli elogi sono sempre esagerati, quindi accetto qualsiasi cosa. L'allenatore del Milan deve vincere e io ora non ci sto riuscendo, non si tratta di rinnegare un percorso, ma di fare le valutazioni che si devono fare". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino.