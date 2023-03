Notizie Flash: 2/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) – Napoli. Il Napoli, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia il rinnovo del 28enne centrocampista Stanislav Lobotka fino al 30 giugno del 2027 con opzione da parte del club azzurro per la stagione 2028.

Napoli. "È una follia, metti in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un'intervista a 'Bild' nel giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra gli azzurri e l'Eintracht Francoforte. La nuova Champions garantirà accesso a 36 squadre invece di 32 con un minimo di otto partite e non più sei. "L'intero format deve essere radicalmente cambiato, la mia proposta potrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro -prosegue il numero uno del Napoli-. Bisognerebbe ridurre il numero di squadre nei campionati nazionali, ad esempio 16 a torneo e non più 18 o 20 come adesso. Ciò ridurrebbe il carico dei primi sei club in ciascuno dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia. Tutti contro tutti, una volta”. Complessivamente il numero di partite salirà da 125 a 225. "L'Eca non rappresenta più i club come dovrebbe fare, è diventata tutt'uno con l'Uefa che gestisce troppi soldi -sottolinea De Laurentiis-. Ma chi mette su il circo, cioè noi club, dovrebbe avere anche più soldi. Quanti soldi dovrebbe prendere la Uefa per alzare le palle nei sorteggi?".

Torino. Gli attaccanti della Juventus Federico Chiesa e Angel Di Maria sono in forte dubbio per il match di domani sera a Friburgo, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'ex giocatore della Fiorentina sta smaltendo il problema al ginocchio e si è comunque allenato con il gruppo. Lavoro a parte invece per il 'Fideo' per via di un affaticamento muscolare, le sue condizioni restano da valutare, sicuramente non è al 100%. L’elenco dei convocati e la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alle 19:15 daranno maggiori indicazioni.

Torino. La Juventus fa gli auguri di compleanno a Paul Pogba che oggi compie 30 anni, augurandogli un pronto ritorno in campo e sottolineando l'importanza del centrocampista francese per il club bianconero: "Sono 30 le candeline che Paul Pogba spegne oggi -si legge su juventus.com-. Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove la Juve domani si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ma purtroppo non è possibile. In questa giornata vogliamo allora semplicemente abbracciare Paul, ricordargli quanto è importante per noi, e dirgli che sappiamo che il regalo più bello sarà il suo ritorno in campo".

Nyon. La Uefa ha aperto un'indagine dopo che ai tifosi dell'Inter è stato negato l'accesso alla partita di Champions League di martedì con il Porto nonostante avessero i biglietti per la partita. I filmati sono emersi sui social media prima della gara di ritorno degli ottavi di finale che mostrano centinaia di tifosi in coda per entrare all'Estadio do Dragao all'inizio della partita. Il Porto aveva annunciato in giornata che gli spettatori dell'Inter che avevano acquistato i biglietti in altri settori oltre a quello ospiti, anche se attraverso il club, sarebbero stati respinti. Ma l'Inter sostiene che è stato raggiunto un accordo affinché i propri tifosi potessero assistere alla partita se con indosso colori neutrali. L'organo di governo del calcio europeo, la Uefa, ha confermato mercoledì che la questione è al vaglio.

Manchester. Il Manchester City è riuscito a passare ai quarti di finale di Champions League dopo un 7-0 contro il Lipsia, ma i loro rivali cittadini hanno preso in giro il tecnico Pep Guardiola. Erling Haaland è stato il protagonista della sfida con cinque gol, ma sono stati i commenti post-partita di Guardiola a catturare l'attenzione. Il manager del City ha rivelato che si sentirà sempre un "fallito", "anche se dovessi vincere questa Champions, o tre Champions" per il fatto che uno dei suoi idoli – la star di Hollywood Julia Roberts – quando è venuta a visitare Manchester nel 2016 è andata a fare visita allo United e non al City. In una bizzarra svolta alla sua conferenza stampa, Guardiola ha spiegato il suo dolore per il fatto che Julia Roberts avesse fatto visita al 'nemico'.

Stoccolma. Un nuovo viaggio di qualificazione è alle porte. L'obiettivo è raggiungere gli Europei in Germania nel 2024 e il ct della nazionale svedese Janne Andersson ha presentato le convocazioni per le prime due sfide, il Belgio e l'Azerbaigian, alla Friends Arena rispettivamente il 24 e 27 marzo. Per questo doppio confronto la grande novità è il ritorno in Nazionale dell'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Torna anche il centrocampista dello Spezia Albin Ekdal. "Come mai ho pensato al ritorno di Zlatan? Ibra ha collezionato tre presenze un po' più lunghe adesso al Milan e si sente pronto e in una forma decente anche se è stato fuori per un po' di tempo. Quindi da quella prospettiva penso che possa aggiungere qualcosa, soprattutto in campo, ma anche a bordo campo", ha detto Janne Andersson.

Berlino. L'ex allenatore della nazionale di calcio tedesca Joachim Loew sta valutando la possibilità di subentrare alla guida della nazionale brasiliana, secondo il quotidiano "Bild", in sostituzione di Tite. Il brasiliano si è dimesso dall'incarico dopo l'eliminazione della squadra nei quarti di finale durante i recenti Mondiali in Qatar. Da allora, la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) è alla ricerca di un successore. Loew è stato l'allenatore della nazionale di calcio tedesca tra il 2006 e il 2021. Nel 2014 ha vinto la Coppa del Mondo in Brasile, che includeva una vittoria memorabile per i tedeschi contro i padroni di casa per 7-1 in semifinale. Poi, dopo essere stato eliminato da Euro 2021 agli ottavi di finale, Loew si è dimesso da allenatore della Germania.

Roma. Gli arbitri della 27/a giornata di Serie A, in programma domenica 19 marzo: Sassuolo-Spezia (17/03, ore 18.30): Ghersini; Atalanta-Empoli (17/03, ore 20.45): Dionisi; Monza-Cremonese (18/03, ore 15): Giua; Salernitana-Bologna (18/03, ore 18): Pairetto; Udinese-Milan (18/03, ore 20.45): Doveri; Sampdoria-Verona (ore 12.30): Mariani; Fiorentina-Lecce (ore 15): Abisso; Torino-Napoli (ore 15): Marchetti; Lazio-Roma (ore 18): Massa; Inter-Juventus (ore 20.45): Chiffi.

Soldeu. Ilka Stuhec vince la discesa libera delle finali di Coppa del mondo di Soldeu. La slovena si impone con il tempo di 1'30"35 davanti all'azzurra Sofia Goggia (1'30"86), già sicura di vincere la Coppa di specialità e alla svizzera Lara Gut-Behrami (1'31"16). Quarto posto per l'altra azzurra Federica Brignone (1'31"31) che si lascia alle spalle l'austriaca Mirjam Puchner (1'31"36) e la statunitense Breezy Johnson (1'31"37). A punti una terza italiana Nicol Delago (1'31"89) quindicesima.