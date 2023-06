Notizie Flash: 2/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) - Cracovia. Medaglia d’oro per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella finale del C2 500 metri di canoa velocità ai Giochi Europei di Cracovia. I due azzurri, reduci da una vittoria e un terzo posto nelle prime due tappe di Coppa del mondo, hanno tagliato il traguardo in 1&r...

(Adnkronos) – Cracovia. Medaglia d’oro per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella finale del C2 500 metri di canoa velocità ai Giochi Europei di Cracovia. I due azzurri, reduci da una vittoria e un terzo posto nelle prime due tappe di Coppa del mondo, hanno tagliato il traguardo in 1’40”168 precedendo Spagna (argento in 1’40”513) e Polonia (bronzo in 1’40”553).

Halle. Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 2.195.175 euro). L'altoatesino, numero 9 del mondo e quarta testa di serie, supera in rimonta il piemontese Lorenzo Sonego, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 dopo due ore e 52 minuti.

Rotterdam. L’Italvolley non sbaglia e dopo aver battuto nettamente l’Iran si ripete anche contro la Cina. Gli azzurri di Fefè De Giorgi si impongono a Rotterdam nel secondo match della pool 2 di Volley Nations League con i parziali di 25-13, 25-19, 26-24. L’Italia rimane dunque in piena zona final eight con quattro vittorie in sei incontri (considerando i due successi nella pool 1 contro Cuba e Germania). I campioni del mondo tornano in campo domani, venerdì 23 giugno, per affrontare la Serbia. Match in diretta su Sky Sport Summer a partire dalle 20.

Sarche. Filippo Ganna vince il titolo italiano a cronometro. Il piemontese della Ineos conquista per la quarta volta la maglia italiana a cronometro imponendosi, sui 25,7 km del percorso con partenza e arrivo a Sarche, in provincia di Trento, con il tempo di 32'49", precedendo di 24” Mattia Cattaneo (Soudal Quick Step) e di 30” Matteo Sobrero (Jayco AlUla).

Ngnano. Il suo nome è al centro del mercato, ma per ora Kalidou Koulibaly pensa ad altro. Il difensore del Chelsea, vicino al trasferimento in Arabia Saudita, si è recato a Ngnano, in Senegal, nel villaggio dove è nato il papà. L'ex Napoli è tornato con la sua Associazione 'Capitaine du Coeur' per l'apertura di una clinica pediatrica, accompagnato dai due fratelli e dai volontari dell'Associazione.

Rio de Janeiro. Jimmy Butler prosegue la sua estate brasiliana con il suo grande amico Neymar, regalandosi una serata a giocare a poker – passione condivisa da entrambi. I due hanno già passato del tempo insieme durante le Nba Finals, nelle quali il fuoriclasse del Psg ha sostenuto quello dei Miami Heat a bordo campo.

Yaoundé. Il portiere nerazzurro André Onana (al centro di numerose voci di mercato) e il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa stanno trascorrendo le vacanze in Camerun, il loro paese e non rinunciano al calcio. I due infatti hanno partecipato a una partitella su un campo sterrato, divertendosi molto e regalando sorrisi ai tanti presenti. Onana, come altre volte, non ha giocato in porta.

Roma. “Sono passati undici mesi da un'edizione straordinaria degli Europei di nuoto andati in scena qui al Parco del Foro Italico, a dimostrazione di una grande sinergia con la Federnuoto che si rinnova ancora oggi. Una sinergia che si declina non solo nei grandi eventi, ma anche ogni giorno nella pratica sportiva". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante la presentazione della 59esima edizione del 'Settecolli' di nuoto al Foro Italico, in programma nel prossimo fine settimana. "Il Settecolli è un grandissimo evento, è una tradizione che si rinnova ogni anno -prosegue Cozzoli- Noi ci mettiamo l'anima in questo evento e siamo felici di accogliervi".

New York. Alla fine lo scambio si è concretizzato, e – come suggerito da più parti – anche Danilo Gallinari è rimasto coinvolto nell'affare Kristaps Porzingis. Il "Gallo" infatti lascia Boston senza mai aver disputato una singola partita in maglia Celtics e si accasa – almeno momentaneamente – a Washington (insieme a Mike Muscala), da cui invece Porzingis spicca il volo per Boston, in uno scambio a tre che non vede più coinvolti i Clippers (insieme a Celtics e Wizards) bensì i Memphis Grizzlies, che ricevono Marcus Smart da Boston (a cui mandano le loro prime scelte al Draft 2023 e 2024) e spediscono Tyus Jones a Washington.

Madrid. Il Real Madrid e Nacho Fernandez proseguono insieme. Il 33enne difensore spagnolo rinnova il contratto di un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2024. A dare l'annuncio ufficiale lo stesso Real Madrid con una nota sul proprio sito.