Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) – Roma.

“Spalletti è un tecnico che punta molto sul calcio come squadra, mi ricorda tantissimo l’Arrigo Sacchi di qualche anno fa e un certo Mancini di oggi”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, parlando del tecnico del Napoli al quale è stato assegnato il Premio ‘Enzo Bearzot’ 2023. “Il Napoli, assieme alle altre italiane impegnate in Europa, credo sia lo spot più bello, dobbiamo tifare le italiane in Europa. Lo spot più bello è che qualcuna di queste squadre vada più avanti possibile”, ha aggiunto.

"Se Spalletti è l'allenatore giusto per una Nazionale? Adesso lasciamolo a Napoli, dove sta facendo benissimo", ha concluso Gravina.

Roma. “Il Napoli ha capito che l’equazione non è spendere di più ma razionalizzare i ricavi e i costi. Questo significa grande visione". Lo ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine della conferenza stampa di annuncio del 12° Premio Bearzot, organizzato dall'Us Acli in collaborazione con la Federcalcio. Sull'exploit del Napoli, "Spalletti ha un grande merito, ma anche Giuntoli e De Laurentiis".

Roma. Non sono preoccupato dall'esistenza del talento, ma del fatto che il talento non incontra mai l'opportunità. Aumentare il numero di italiani in rosa? L'obbligo non è in linea con il mio modo di pensare. Di sicuro, però, la formula 4+4 (4 giocatori di formazione nel vivaio del club e altri 4 formati nei vivai italiani, ndr) lo ritengo basso. Dovremmo lavorare su un graduale aumento. Può essere una soluzione, ma non l'unica".

Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della conferenza stampa dedicata al Premio Bearzot in Figc, organizzato da Us Acli in collaborazione con la Federcalcio.

Roma. "Al di là delle capacità tecniche e dei risultati, Luciano Spalletti merita questo importante riconoscimento". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla scelta del tecnico del Napoli come vincitore del Premio Bearzot 2023, organizzato dall'Us Acli in collaborazione con la Figc.

"Ho parlato recentemente con Luciano, mi ha esposto una bellissima idea che sta diventando progetto e che spiega molto della sua persona. Mi ha detto di voler fare qualcosa per i ragazzi nelle scuole e di voler lasciare qualcosa di personale alla città di Napoli. Spalletti vuole entrare nelle scuole coordinandosi con noi, per questo valuteremo le modalità per un progetto da fare insieme. Do la mia disponibilità a lanciare, attraverso il mondo della scuola, alcuni messaggi molto forti e necessari in questo momento. Spalletti vuole veicolare il valori del mondo del calcio attraverso la scuola. Un bellissimo progetto e non ci poteva essere in questo momento indicazione migliore se non quella di Spalletti". Poi sul riconoscimento alla carriera per Pietrangeli ha concluso: "Nicola è lo sport, un'icona, un patrimonio dello sport italiano".

Roma. "Conoscendo già Sarri qualche concetto del suo gioco già lo conoscevo. Il mister ha rappresentato un qualcosa in più per il mio arrivo, i calciatori mi hanno parlato tutti molto bene di lui. Ho avuto il tempo di vedere qualcosa della sua idea, non tutto, ma spero che il fatto di conoscerlo già possa essere un’arma a mio favore. Voglio convincere Sarri". Queste le parole di Luca Pellegrini, nuovo terzino della Lazio, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Molti compagni di squadra li conoscevo prima del mio arrivo, credo che questo sia un gruppo unico -aggiunge il 23enne romano-. Mi sono subito ambientato benissimo anche grazie al loro aiuto. Con alcuni avevo già un bel rapporto come Romagnoli, Patric e Zaccagni. Sono molto felice di far parte di questo gruppo, sono orgoglioso di esserne parte perché abbiamo valori importanti. La sensazione di poter arrivare alla Lazio l’ho avuta nell’ultimo giorno di mercato quando il tutto si è concretizzato. Anche un anno e mezzo fa avevo scherzato su un possibile arrivo alla Lazio con il mio procuratore, ma la situazione si è concretizzata solo alla fine di questa sessione di mercato".

Roma. Va a Daniele Doveri il premio, indicato dall’Associazione italiana arbitri (Aia), alla memoria di Stefano Farina, l’arbitro scomparso il 23 maggio 2017, durante l'annuncio dei Premio Bearzot, per essersi distinto nella stagione sportiva in corso. Succede a Chiffi, vincitore della passata edizione. "Stefano Farina non è stato solo un grande arbitro, ma anche un formatore. Per questo, abbiamo voluto proporre un arbitro di grande esperienza, uno dei migliori in Italia come Doveri", ha spiegato il componente del Comitato nazionale, Carlo Pacifici, che ha rappresentato l'Aia oggi in Federcalcio.

Leeds. Javi Gracia è il nuovo allenatore del Leeds United. Lo annuncia il club inglese sui suoi profili social. Il 52enne tecnico spagnolo ha già allenato in Inghilterra avendo guidato da gennaio 2018 a settembre 2019 il Watford. E' durato solo 15 giorni l'interim di Michael Skubala, che lo scorso 6 febbraio aveva raccolto il testimone dell'esonerato Jesse Marsch. Dopo 23 giornate il Leeds è penultimo in classifica in Premier League, a due punti dalla zona salvezza.

Roma. "Mourinho? Il mister è diretto e schietto, lui è incisivo, ti sa cullare e ti sa “bastonare” se serve. È il vero leader della squadra”. Lo ha detto Gianluca Mancini, uno dei punti fermi della Roma di Josè Mourinho, nel Q&A di StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Premium Partner di As Roma. Parole di elogio anche per uno dei nuovi arrivi, fresco Campione del Mondo con l’Argentina, che ha subito conquistato i tifosi: “Paulo Dybala è un campione e lo sappiamo. È uno dei più bravi calciatori in Italia, forse il più bravo dal punto di vista tecnico”.

Bristol. “Ora bisogna vincere”. Non usa mezzi termini Milena Bertolini, consapevole dell’importanza della sfida contro la Corea del Sud, terzo e ultimo appuntamento della trasferta inglese che sconfitte a parte ha comunque fornito buone indicazioni alla Ct. Domani (ore 17.45 italiane, diretta su Rai Sport + HD) all’Ashton Gate Stadium di Bristol le Azzurre scenderanno in campo con un solo obiettivo, centrare i tre punti. Troppo importante per il morale della squadra, fiaccato dai deludenti risultati dell’ultimo periodo.

Bakuriani. Julie Zogg ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom parallelo femminile di snowboard ai Mondiali di Bakuriani, in Georgia. La 30enne svizzera del canton San gallo, alla seconda vittoria iridata nella specialità dopo quella ottenuta a Park City nel 2019, ha sconfitto la connazionale Jenny Ladina – anch’essa a medaglia a Park City 2019, ma di bronzo -, in una big final mai in discussione, dominata sin dalle prime curve. Ha completato il podio l’austriaca Sabine Schoeffmann, per la prima volta in carriera tra le prime tre in un campionato del mondo. Lucia Dalmasso, unica rappresentante azzurra in gara, è uscita ai quarti di finale, valevole per in ottava posizione: la 25enne finanziera di Falcade, dopo il quarto posto nel gigante parallelo, ha messo in scena un’altra buona gara, eliminando agli ottavi di finale la giapponese Tsubaki Miki, medaglia d’oro nel PGS inaugurale, arrendendosi al turno successivo alla finalista Jenny. Out in qualifica Elisa Caffont.