Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) - Roma. Quarta partita e quarta sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni 2023. All'Olimpico gli azzurri cedono per 29-17 al Galles, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. L'Italia chiuderà il Sei Nazioni tra una settimana in Scozia. Roma. Inizi...

(Adnkronos) – Roma. Quarta partita e quarta sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni 2023. All'Olimpico gli azzurri cedono per 29-17 al Galles, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. L'Italia chiuderà il Sei Nazioni tra una settimana in Scozia.

Roma. Inizierà ufficialmente lunedì 5 giugno a Pergine Valsugana, in Trentino, la marcia di avvicinamento dell’Italrugby verso la Rugby World Cup 2023 in Francia. Così come avvenuto quattro anni fa, per l’avventura iridata in Giappone, il comprensorio Valsugana Lagorai ospiterà la preparazione verso uno degli eventi più importanti e seguiti nel mondo dello sport.

Empoli. L'Udinese batte 1-0 l'Empoli in un match della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere il match il gol di Rodrigo Becao al 54'. In classifica i bianconeri friulani agganciano al settimo posto con 35 punti, Bologna e Juventus, mentre gli azzurri restano fermi al 14° posto con 28 punti.

Bournemouth. La vendetta del Bournemouth ai danni del Liverpool è servita. Sei mesi e mezzo dopo l'umiliante sconfitta per 9-0 subita ad Anfield, le Cherries hanno battuto i Reds al Vitality Stadium. A vestire i panni dell'eroe di giornata è Philip Billing, al secondo gol consecutivo dopo quello con l'Arsenal. Se all'Emirates, però, è arrivata la beffa per il Bournemouth con il ko al 98° minuto, stavolta tutto è andato per il verso giusto. Il copione è chiaro sin dalle prime battute: il Liverpool tiene il pallino del gioco in mano, il Bournemouth prova a sfruttare le ripartenze. La squadra di Klopp manovra, ma non concretizza cosa che, invece, fanno i padroni di casa poco prima della mezz'ora. Nasce tutto dai piedi di Outtara che arriva sul sfondo e scarica al centro per il tap-in di Billing. Il Liverpool stenta a creare palle gol, riuscendo a scuotersi nei primi minuti della ripresa con l'ingresso in campo di Diogo Jota. L'occasione migliore però, arriva a 20 minuti dalla fine: tocco di mano in area di Smith, è calcio di rigore. Dal dischetto, però, Salah sbaglia clamorosamente, calciando abbondantemente a lato. L'ultimo vero squillo del Liverpool che interrompe una serie di cinque risultati utili consecutivi.

Osimo. Terzo successo di fila per Primoz Roglic alla Tirreno-Adriatico. Lo sloveno della Jumbo-Visma si impone nella sesta e penultima tappa davanti al britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos) e il portoghese Joao Almeida. Roglic consolida la maglia azzurra di leader della classifica generale, dove conduce con 18" su Almeida e 23" su Geoghegan Hart.

Nizza. Tadej Pogacar vince anche il secondo arrivo in salita della Parigi-Nizza, il Col de la Couillole, 1676 metri, nell’entroterra della Costa Azzurra. Lo sloveno della Uae Team Emirates si impone in solitaria con 2" sul francese David Gaudu (Groupama-Fdj) e 6" sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). In classifica generale adesso Pogacar ha 12" su Gaudu, 58" su Vingegaard. Domenica ottava e ultima tappa, Nizza-Nizza, 118 km con la doppia scalata al Col d’Eze.

Oestersund. La Norvegia vince la staffetta femminile di Oestersund con 4 ricariche e il tempo di 1h08’00″7, superando di 15″ la Francia, che con 7 ricariche occupa la seconda piazza. Terzo posto per la Germania, 7 ricariche, a 27″2 dalle prime. Al quarto posto termina l’Italia di Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Lisa Vittozzi. Una bella gara, sempre fra le posizioni di testa con qualche errore di troppo che è costato il podio.

Tallinn. Dopo i due bronzi ottenuti nella giornata di ieri, l’Italia può festeggiare un’altra medaglia agli Europei 10 metri di tiro a segno in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini hanno vinto la medaglia d’argento nella pistola mista. Il team azzurro, autore del secondo miglior punteggio nelle qualificazioni, nel gold medal match si è dovuto arrendere con lo score di 17-9 di fronte al duo serbo composto da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Terzo posto per la Turchia di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec e per la Francia di Camille Jedrzejewsky e Florian Fouquet, che nei due bronze medal match hanno battuto rispettivamente la Repubblica Ceca di Veronika Schejbalova e Jindrich Dubovy (16-4) e la Germania di Sandra Reitz e Robin Walter (17-11). Non ce l'hanno fatta, invece, Maria Varriccho e Paolo Monna. Fatali le qualificazioni per l'altra coppia italiana in gara, che si è dovuta accontentare del decimo posto.

Baku. Il primo giorno di finali a Baku (Azerbaijan), sede della terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, ha consegnato un podio all'Italia. Il merito è di Giorgia Villa, che si è classificata al secondo posto nelle parallele asimmetriche. L'azzurra si è resa protagonista di un ottimo esercizio totalizzando un punteggio di 14.000. Meglio di lei soltanto la stellina cinese Qiu Qiyuan (14.700). Il podio lo ha completato l'olandese Sanna Veerman (13.766). Alla Milli Gymnastics Arena da segnalare anche il quarto posto di Nicola Bartolini al corpo libero. L'italiano ha messo in atto una buona performance, valutata dai giudici con 13.433 punti. Lo score, tuttavia, non è bastato per sopravanzare il kazako Milad Karimi (14.200), l'ucraino Illia Kovtun (13.933) e lo statunitense Riley Loos (13.733), che si sono spartiti i tre gradini del podio.

Il Cairo. L’Italia del Pentathlon Moderno sfiora il podio nella prima tappa della World Cup 2023. In Egitto, al Cairo, ottima partenza per la squadra azzurra che ha chiuso la finale femminile ai piedi del podio. La campionessa del Mondo in carica Elena Micheli (Carabinieri) ha terminato al quarto posto, Alice Sotero (Fiamme Azzurre), quarta alle ultime Olimpiadi di Tokyo e al rientro in una gara internazionale dopo la maternità, ha terminato sesta dopo un arrivo al fotofinish con l’atleta di casa Malak Ismail. La vittoria è andata alla numero uno del ranking mondiale, l’ungherese Michelle Gulyas, prima con 1403 punti. Argento alla francese Elodie Clouvel (1398), bronzo per l’egiziana Salma Abdelmaksoud (1392). La Micheli e la Sotero hanno chiuso, rispettivamente, con 1381 e 1378 punti.