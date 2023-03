Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) – Roma. "Nel nostro Paese c'è una cultura del sospetto diffusa. È una strategia, un metodo di lavoro che fa parte del nostro paese e mi stupisce che si segua questa cultura". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale, in merito alle due 'carte Covisoc' trasmesse ai legali di Federico Cherubini e Fabio Paratici nell'ambito del caso plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti della Juventus. "Capisco le diverse strategie ma è evidente il modo di lavorare all'interno della Figc che io ho dichiarato dal primo istante, tracciando perfettamente i contenuti di quelle due mail. Non c'è niente di strano, ho chiesto alla Covisoc di fare accertamenti per forme di studio e la Covisoc rileva. È una modalità operativa di studio che si è trasformata in una forma di esaltazione di una modalità per trovare un grimaldello", aggiunge il numero uno del calcio italiano.

Roma. “Nuovo format della Supercoppa Italiana? Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte. Mi auguro che la Lega di A possa individuare un percorso virtuoso che generi in tempi brevi un processo per individuare un nuovo orizzonte, perché è quello di tutto il calcio italiano. Siamo i primi tifosi del successo della Lega di A: più guadagna, meglio sta tutto il calcio italiano. Ben venga qualunque forma di nuovi orizzonti che la Lega A può tracciare”. Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio Figc, sul nuovo format della Supercoppa Italiana che dal 2024 sarà assegnata al termine di una Final Four.

Roma. "Siamo fiduciosi perché riteniamo che l'Italia stia predisponendo un dossier altamente qualificato e che non tiene conto solo della carenza, alla quale vorremo porre rimedio in tempi relativamente brevi, legata alle infrastrutture. È un paese che ha sempre dimostrato grandi qualità e capacità nell'organizzazione di grandi eventi". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa al termine del consiglio federale in merito alla candidatura italiana ad organizzare Euro 2032. "C'è grande entusiasmo, anche da parte di tutte le componenti, nel condividere un percorso che ci vede impegnati con il ministro Abodi e il governo italiano per arrivare pronti al deposito del dossier, con la speranza che sia supportato da un provvedimento di governo che darà rassicurazioni e certezze a chi giudicherà la nostra candidatura", aggiunge il numero uno del calcio italiano.

Roma. Il presidente della Fgc Gabriele Gravina ha annunciato l’inasprimento delle sanzioni per debellare gli episodi di violenza nei confronti degli arbitri. Stigmatizzando la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara (“Bisogna dire basta a questi atti vili e incresciosi”), il numero uno del calcio italiano, in conferenza stampa al termine del consiglio federale, ha anticipato lo studio, d’accordo con l’Aia, di una norma di contrasto da sottoporre alla prossima riunione del Consiglio Federale che preveda sanzioni ancora più severe, fino alla possibilità di punti di penalizzazione in classifica per la società cui appartiene il tesserato che si rende colpevole di violenza. "Chi tocca un arbitro -sottolinea Gravina- dovrà uscire dal mondo del calcio. E quando ci sarà il coinvolgimento delle società, anche loro dovranno pagare. Sono pronto ad impugnare qualunque decisione della giustizia sportiva territoriale che non sia esemplare".

Roma. "Vi garantisco che Mancini lo vedo alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e pochi utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto". Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in conferenza stampa al termine del consiglio federale sui prossimi impegni degli azzurri che affronteranno Inghilterra e Malta nelle qualificazioni a Euro 2024.

Roma. Il Consiglio Federale ha eletto all’unanimità il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata nel Comitato di Presidenza della Figc: “È il giusto riconoscimento all’impegno della persona -il commento del presidente della Federcalcio Gabrile Gravina- e ad una componente importante come la Lega B”. Il Consiglio Federale ha anche provveduto alla nomina di Ines Simona Immacolato Pisano quale Giudice Sportivo della Serie B. È stata inoltre rinnovata la composizione della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio femminile (CoViSoF): Claudio Garzelli (presidente), Saverio Andreani, David Casucci, Federico Orso e Davide Balducci.

Napoli. Un appello a "non cadere in provocazioni", in vista del match di ritorno di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, viene lanciato dal capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo attraverso un video pubblicato sul profilo twitter del club azzurro. "Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza disordini e senza liti. Come vostro capitano vi chiedo dunque di non cadere in provocazioni".

Roma. La Coppa del Mondo di calcio del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada sarà composta da 104 partite. Il Consiglio Direttivo della Fifa ha infatti approvato all’unanimità la proposta di modifica del format. I gironi resteranno da quattro squadre e saranno 12, anziché 16 da tre squadre inizialmente pensati, con le prime due nazionali e le otto migliori terze che accederanno al turno successivo. Con l'aumento quindi a 48 squadre saranno introdotti i sedicesimi di finale, in questo modo per arrivare alla finale che si svolgerà il 19 luglio del 2026.

Monaco. Un ente di beneficenza di Monaco per i poveri e gli affamati ha ricevuto 700 chilogrammi di cioccolato da un produttore svizzero dopo una battuta del portiere del Bayern Monaco Yann Sommer. Il nazionale svizzero ha commesso un grosso errore negli ottavi di finale di Champions League della scorsa settimana contro il Paris Saint-Germain, ma è stato salvato da una deviazione sulla linea di porta del difensore Matthijs de Ligt. Dopo la partita, Sommer ha detto: "Mi prenderò un camion pieno di cioccolato svizzero". L'azienda svizzera di cioccolato Kägi lo prese come un invito ad inviare quattro bancali di cioccolato a Monaco.

Barcellona. Aleix Espargaró è stato operato all'avambraccio destro dopo la fibrosi muscolare patita durante i test MotoGp di Portimao e che l'aveva costretto a concludere in anticipo il suo lavoro in pista in entrambe le giornate. Lo ha annunciato lo stesso pilota dell'Aprilia, pubblicando una foto, sorridente, dalla Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona post operazione. Poi è arrivato anche il comunicato della casa di Noale: "L'intervento di pulizia ha avuto esito ampiamente positivo e permetterà al pilota il recupero in vista della prima gara stagionale, in programma nel weekend 24-26 marzo". Dunque, nessun dubbio: il catalano sarà pronto per il Gp del Portogallo a Portimao che aprirà il Mondiale 2023.