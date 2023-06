Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) - Milano. Dopo aver vinto il derby di mercato con il Milan, l'Inter si prepara a chiudere l'operazione con Marcus Thuram. L'attaccante francese, che arriverà in nerazzurro a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Mönchengladbach, come...

(Adnkronos) – Milano. Dopo aver vinto il derby di mercato con il Milan, l'Inter si prepara a chiudere l'operazione con Marcus Thuram. L'attaccante francese, che arriverà in nerazzurro a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Mönchengladbach, come da programma arriverà a Milano nella giornata di martedì. Il calciatore svolgerà anche la prima parte delle visite mediche, uno degli ultimi passaggi prima di firmare, secondo quanto riporta Sky Sport, il contratto da 6,5 milioni di euro a stagione che lo legherà al club di Zhang.

Varsavia. Dal rapporto con Massimiliano Allegri al malore accusato in Europa League contro lo Sporting: sono questi – e altri – i temi affrontati da Wojciech Szczesny nell'intervista rilasciata a Canal Plus sport Polonia. A partire dalla Nazionale e dal suo futuro: "Quando arriverà il ritiro con la Polonia? Sì, è molto vicino, sto giocando già più a lungo del previsto. Smetterò quando sentirò di non poter dare il 100% in campo, quindi voglio finire ad alto livello. Non lo annuncerò, lo terrò come sorpresa perché non voglio nessun addio". Cosa farà dopo? "Voglio giocare un po’ per divertirmi, non so davvero in che modo o come. Mi concentro principalmente sulla mia famiglia e mio figlio, durante una stagione trascorro un terzo del mio tempo da solo e non è divertente per mio figlio e ovviamente per me. Un giorno, mentre stavamo parlando di porre fine alla mia carriera con la mia famiglia, mio ​​figlio ci ha sentito e mi ha chiesto se passerò più tempo con lui dopo aver smesso, ho risposto di sì e mi ha chiesto se potessi ritirarmi adesso, mi sono molto emozionato". Il portiere bianconero ha poi riavvolto il nastro fino alla serata del 13 aprile scorso, quando durante la partita di Europa League contro lo Sporting, era stato costretto a uscire dal campo per un forte dolore al petto. "È stato spaventoso, pensavo davvero che stavo per morire. Dopo aver passato una palla al difensore mi sentivo come se il mio cuore stesse per esplodere, durante un calcio d’angolo ho detto a Milik che stavo male ma gli avversari lo avevano già battuto. Il dolore al petto era orribile, fino ad oggi non sappiamo ancora quale fosse la ragione dietro, probabilmente problemi alla schiena o alla colonna vertebrale". Infine sul rapporto con Allegri: "Siamo molto amici, lo rispetto perché è capace di dirmi cose che nessun altro farebbe, siamo anche vicini di casa da quando mi sono trasferito a Torino quindi direi che è un mio grande amico".

Roma. Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi sul mercato per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo i betting analyst di Sisal, infatti, si tratta dei due club favoriti per agguantare uno dei centrocampisti più desiderati della Serie A, attualmente in forza alla Lazio: sia i bianconeri che i nerazzurri, riporta agipronews, vedono a quota 3 l’approdo del serbo, in vantaggio sul Milan proposto a 4. Lontane le opzioni estere: l’Arsenal si gioca a 7,50, mentre una partenza verso l’Arabia Saudita paga 12 volte la posta. La permanenza alla Lazio, invece, è offerta a 4.

Brunico. A un mese esatto dall’esordio contro l’Argentina, prosegue il raduno della Nazionale Femminile in vista della partenza per la Nuova Zelanda. L’allenamento di questa mattina e la conferenza stampa di Milena Bertolini hanno dato il via alla seconda settimana di lavoro a Brunico, dove le Azzurre – con il Mondiale sullo sfondo – stanno preparando il test con il Marocco in programma sabato 1° luglio alle 18.15 allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara (diretta su Rai 2). L’Italia corre veloce verso i prossimi appuntamenti, ma prima di tornare sul campo per la sessione pomeridiana – preceduta dalla visita del sindaco Roland Gressmair, che ha voluto salutare lo staff e le 32 giocatrici – la Ct ha fatto un passo indietro per spiegare i motivi della mancata convocazione di Sara Gama. “Non pensate che abbia fatto questa scelta a cuor leggero – queste le prime parole di Bertolini – come commissario tecnico ho il diritto e il dovere di prendere le decisioni. La motivazione è esclusivamente tecnico-tattica e fisica, il nostro è un movimento in grande crescita e ci sono tante giovani che stanno crescendo e facendo molto bene”. Sulle modalità con cui l’esclusione è stata comunicata a Gama, la cittì ha aggiunto: “Ho avuto bisogno di tempo per sciogliere gli ultimi dubbi, ho riflettuto a lungo perché volevo essere certa di questa scelta”.

Cracovia. "A seguito di segnalazioni di eventi anomali agli Europei a squadre, che hanno attirato l'attenzione di atleti, tifosi e media, abbiamo chiesto agli organizzatori della gara di atletica leggera di spiegare e prendere posizione sulle situazioni accadute". Questo quanto si legge in un comunicato ufficiale a firma di Marcin Nowak, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Europei in Polonia, dopo quanto accaduto ieri allo stadio di Chorzow, quando durante la festa per la vittoria dell'Italia è partita una versione rivista e corretta di 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri con un coro anti-Juventus. Nella nota pur non facendo esplicito riferimento alla gaffe, si sottolinea che "gli Europei a squadre si sono svolti nell'ambito del programma dei Giochi Europei Cracovia-Malopolska 2023, ma il comitato organizzatore non è responsabile della loro organizzazione. Gli attuali organizzatori a Chorzow erano la Federazione europea di atletica leggera (European Athletics) e il Silesian Stadium".

San Antonio. Wembanyama cambia idea e, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, sceglie di non prender parte alla spedizione mondiale della nazionale francese ai Mondiali in programma dal prossimo 25 agosto. La notizia sorprende e sicuramente non fa piacere alla federazione francese, che contava sulla presenza della primissima scelta all'ultimo Draft Nba per affrontare con ambizioni da titolo il prossimo mondiale. "Non sarebbe realistico e neppure prudente per la mia salute", ha spiegato il neo-giocatore dei San Antonio Spurs. "Spero che la gente lo capisca: è una decisione frustrante anche per me, perché la nazionale resta al centro dei miei piani futuri – e spero, nel corso della mia carriera, di poter vincere più titoli possibili. Ma oggi credo che questo sia un sacrificio necessario", ha raccontato a L'Equipe.

Cracovia. "Il mio tempo nei 200? Ero straconvinto nel riscaldamento che avrei fatto un tempo inferiore ai 20”20, stavo molto bene. E' stata un po' una sorpresa, non tanto visto il tempo, ma quando ho iniziato a correre per come mi sentivo male dal primo appoggio. Non me lo aspettavo. E' stata una sorpresa in negativo. Ho gareggiato tanto, tante staffette, 4 gare individuali e tre staffetta in un mese e non ero abituato in pochi giorni a fare così tante gare, ma avevamo deciso così ad inizio anno ed ora vedremo di lavorare di più per Budapest. Non sono abbattuto, sicuramente non sono felice ma capita di sbagliare, di fare errori, ma ho imparato a gestire certe situazioni che fanno parte della vita di un atleta. Bisogna restare sicuri del lavoro fatto e di se stessi, ma so che valgo molto meno di ieri, devo solo trovare la gara giusta e farlo". Filippo Tortu torna così sulla gara dei 200 metri agli Europei a squadre un 20''61 che gli è valso il terzo tempo in finale di division 1.

Cracovia. "La cosa più bella è stato vedere la felicità di tanti atleti che forse non vinceranno mai una medaglia all’Olimpiade ma qui hanno partecipato ad una grandissima vittoria. Io sono estremamente soddisfatto di tutto, anche del numero di medaglie, che non guasta mai, anche se io dico sempre che preferisco tanti finalisti, ma salire sul podio fa piacere. Ho scoperto che abbiamo portato una medaglia in più per la spedizione olimpica e questo non può fare che piacere. Questa cosa delle tre divisioni ci ha un po’ penalizzato visto che la classifica delle medaglie si computava su tutte le categorie". Lo ha dichiarato il presidente della Fidal, Stefano Mei all'aeroporto di Cracovia prima di tornare in Italia dopo il successo nella Coppa Europa-Europai a squadre in Polonia.

Cracovia. "Jacobs? Sta continuando a lavorare. La cosa più bella che ha fatto è stato quel post. Tutti gli specialisti veri, non gli psicologi da dispensa, dicono che solo un uomo di grande forza può fare una dichiarazione di questo genere. Sta lavorando step by step. Se uno pensa che un atleta che si fa un mazzo tutti i giorni si diverta a non gareggiare rientra nel nostro costume, quello di mettere un eroe in alto per vederlo precipitare. Qualcuno gode così, ma io vorrei continuare a lavorare per lasciare un'atletica che ha tanto futuro davanti". Queste le parole del dt azzurro dell'atletica Antonio La Torre su Marcell Jacobs e sullo sfogo contro gli haters sui social in un momento delicato del campione olimpico a livello fisico.

Roma. Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini, all'indomani del 59° Trofeo Sette Colli – Internazionali di Nuoto, comunica l'elenco degli atleti convocati per i XX Campionati Mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 23 al 30 luglio. La squadra azzurra è composta da 32 atleti (19 maschi e 13 femmine) e partirà da Roma per Tokyo giovedì 13 luglio. Dal 14 al 20 luglio si allenerà a Kurosawa, prima di trasferirsi a Fukuoka. Gli azzurri disputeranno tutte le gare di staffetta ad eccezione della 4×200 stile libero femminile. Questi i convocati per Fukuoka: Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Piero Codia (Esercito/Aniene), Luca De Tullio (Fiamme Oro/Aniene), Marco De Tullio (Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene), Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre/Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/CN Brebbia), Filippo Megli (Carabinieri/Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Matteo Restivo (Carabinieri/Florentia), Lorenzo Zazzeri (Esercito/Florentia). E, ancora, Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Ilaria Bianchi (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Anita Bottazzo (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Emma Virginia Menicucci (Esercito/Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/Aniene), Sofia Morini (Esercito/Azzurra 91), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport), Simona Quadarella (Aniene), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli).