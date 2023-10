Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) – Napoli. Dopo l'infortunio subìto in Nazionale, l'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che "hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra", rende noto il club. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'Sscn Konami Training Center. Lo stop per l'attaccante dovrebbe essere di circa un mese.

Torino. Il difensore della Juventus Danilo, "a seguito dell’infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica", ha reso noto il club bianconero. Il giocatore dovrà stare fuori per circa 20 giorni.

Roma. "L'addio di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via". Così Antonio Conte, ospite del programma 'Belve', che andrà in onda domani sera su Rai2 alle 21. "Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono -aggiunge l'allenatore salentino-. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza". L'ex ct parla poi della decisione dello scorso agosto di Roberto Mancini di lasciare la panchina azzurra. "Non voglio entrare nella questione e fare qualcosa che a me ha dato fastidio in altre circostanze. Penso che abbia fatto qualcosa di storico vincendo l’Europeo. poi c’è stata sicuramente la non partecipazione ai Mondiali… sono delle situazioni che lasciano delle ferite, Se fosse successo a me sarebbe stata durissima. ma in quel caso, forse sì, dopo sarei andato via”.

Milano. Si è svolta questa mattina, nella sede di Via Rosellini, l’Assemblea delle Società della Lega calcio di Serie A. Per quanto riguarda i diritti audiovisivi domestici del campionato di Serie A, dopo un’analisi delle offerte pervenute oggi da parte dei broadcaster che hanno partecipato alle 5 giornate di trattative private (Dazn, Mediaset, Sky), sono stati approfonditi anche i modelli di realizzazione del Canale ufficiale della Lega Serie A. Le Società hanno deciso di dedicare tutta la settimana corrente ad incontri quotidiani di studio e analisi dei possibili scenari, ivi inclusa l’ipotesi di attivazione del Canale. I Club torneranno a riunirsi in Assemblea in presenza, presso la sede della Lega, il prossimo 23 ottobre, giorno di scadenza della validità delle offerte presentate oggi dai broadcaster. Inoltre i club hanno approvato l’incremento figurativo per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti in caso di eventuale indisponibilità dello stadio.

Roma. "E' una situazione che ci deve preoccupare perché parliamo di ragazzi con una carriera importante e che stanno affrontando situazioni molto difficili. Ci deve essere una riflessione più ampia ma i giocatori devono prendersi le loro responsabilità, credo però che dobbiamo anche chiederci chi hanno intorno e che a volte sono vittime di gente che è lì per sfruttare la loro innocenza. Non parlo solo dei ragazzi coinvolti, ma questi giovani vanno tutelati e aiutati". Lo ha detto l'avvocato Maheta Molango, presidente dell'Assocalciatori inglese, interviene a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. “Anche in Inghilterra da calciatore non puoi scommettere sul calcio e su questioni vincolate al calcio, non solo sulle partite. Se non si rispetta questo divieto c’è la possibilità di ricevere una sanzione, come nel caso di Ivan Toney del Brentford”, ha spiegato Molango.

Madrid. Il mondo del calcio è in lutto per la morte a soli 18 anni di Alvaro Prieto Lopez, giocatore del Cordoba Fc, club della Primera Divisiòn, la Serie C spagnola. Ad annunciare la triste notizia del ritrovamento del cadavere la Polizia nazionale spagnola. Il Cordoba ha espresso il proprio cordoglio sui suoi canali social.

Londra. Farhad Moshiri, azionista di maggioranza dell'Everton, afferma che i potenziali nuovi proprietari '777 Partners' sono "le persone giuste" per subentrare nel club. È stato concordato un accordo con Moshiri per vendere la sua quota del 94% alla società di investimento con sede a Miami, ma è improbabile che venga completato rapidamente poiché deve affrontare il controllo della Premier League, della Federcalcio inglese e della Financial Conduct Authority britannica. Sono state espresse preoccupazioni su come il gruppo 777 gestisca altri sette club: Genoa, Standard Liegi, Vasco da Gama, Hertha Berlino, Stella Rossa Belgrado, Siviglia e Melbourne Victory (gli ultimi due come azionisti di minoranza).

Frosinone. Barrenechea e Soulé? Nel caso dovesse succedere ci sediamo e discutiamo perché ho un rapporto benissimo con la Juve, non dipenderebbe però solo dal Frosinone ma anche dai giocatori. Comunque penso finiranno la stagione al Frosinone, è un interesse anche della Juve far crescere i loro giovani con questa esperienza importante in Serie A”. Così Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone, ai microfoni di TVPlay.it. "Soulé è fortissimo da attaccante esterno nel 4-3-3, la Juve gioca diversamente in questo periodo ma dipende perché può fare anche la mezz’ala avendo tanto corsa e grande tecnica -aggiunge il dt dei ciociari-. Il suo modo di giocare può ricordare Dybala, gli manca ancora un po’ di cattiveria per andare a fare gol. Sugli altri aspetti però è fenomenale, fa anche la fase difensiva e ha grande gamba. Settimana scorsa ha avuto un affaticamento ma il giorno dopo voleva fare per forza giocare la partita”. Sulla possibilità che Soulé scelga la nazionale italiana Angelozzi spiega. "Spalletti è bravissimo, ho parlato con Soulé e ci sta pensando per cui vediamo. Ci vuole riflettere sulla scelta della Nazionale tra Argentina e Italia perché è anche grande amico di Di Maria e Dybala. E’ ancora giovanissimo e in futuro può diventare un protagonista della Juve”.

Roma. La 141a Sessione del Comitato Internazionale Olimpico ha ratificato lunedì 16 ottobre l’ingresso di tutti e cinque gli sport proposti dal Comitato Organizzatore nel programma di Los Angeles 2028 già approvati dall’Esecutivo. Insieme a cricket, flag football, lacrosse e squash, ritornano quindi nel contesto sportivo più prestigioso al mondo anche baseball e softball. In un immediato messaggio a tutte le Federazioni affiliate, il Presidente della World Baseball Softball Confederation Riccardo Fraccari ha voluto ringraziare tutti “per i vostri instancabili sforzi nel promuovere il baseball e il softball nei vostri rispettivi paesi. L’attrattiva globale e la popolarità dei nostri sport hanno giocato un ruolo chiave in questo risultato, e tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la vostra incrollabile dedizione e passione per lo sviluppo del baseball-softball". Il baseball torna nel programma ufficiale dei Giochi per la settima volta, con l’Italia presente in 4 (1992, 1996, 2000, 2004), il softball per la sesta, con le Azzurre qualificate in 3 occasioni (2000, 2004, 2020).

Mumbai. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha lasciato intendere di essere disposto a restare alla guida del Cio nonostante il suo mandato scada nel 2025. La Carta Olimpica stabilisce che un presidente non può restare in carica per più di 12 anni. Ma alcuni membri del Cio vogliono cambiare lo statuto per permettere al 69enne tedesco di ripresentarsi. "Avevo già sentito alcune voci secondo cui alcuni membri vorrebbero che continuassi il mio mandato", ha detto in una conferenza stampa alla sessione del Cio a Mumbai, in India. "Credo che sia umano che mi abbia davvero toccato e abbia apprezzato moltissimo questa dimostrazione di sostegno e amicizia. Per questo è una questione di rispetto reciproco…che non si disprezzi un segnale del genere". I giornalisti hanno chiesto all'ex schermidore olimpico se fosse una brutta figura da parte sua provare a cambiare le regole e restare. Bach ha risposto che molti membri del Cio volevano evitare una campagna elettorale in vista dei Giochi di Parigi 2024 dei prossimi luglio e agosto. Il capo della World Athletics Sebastian Coe è stato indicato come un potenziale rivale per il massimo incarico del Cio.